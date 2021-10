Im Rahmen von KOMM-AN NRW bietet die Stadt Dinslaken interessierten Bürgern den Besuch des Hauses der Geschichte in Bonn an. Aber auch Online-Fortbildungen, Näh- und Frauencafé sowie "Gemeinsam Deutsch sprechen" stehen auf dem Programm der Stadt.

Besuch des Hauses der Geschichte in Bonn: Am 6. November, von etwa 9 bis 17/18 Uhr geht es nach Bonn zum Haus der Geschichte. Das Museum zeigt in seiner Dauerausstellung die deutsche Geschichte von 1945 bis zur Gegenwart. Es gehört zu den beliebtesten und meistbesuchten Museen in Deutschland. Hintergründe und Zusammenhänge werden an interaktiven Medienstationen durch historische Film- und Tondokumente vermittelt. Zielgruppe im Rahmen von KOMM-AN NRW: Geflüchtete, Neuzugewanderte und Menschen mit Zuwanderungsbiographie aus Dinslaken.

Online-Fortbildung: Pressearbeit für Ehrenamtliche: Am 20. November, von 10 bis 13 Uhr sind Ehrenamtliche zur Online-Fortbildung eingeladen. Ihnen wird aufgezeigt, wie die Pressearbeit „funktioniert“ und eine bessere Sichtbarkeit geschaffen werden kann. Dabei wird ein Schwerpunkt auf der Erstellung von Pressemitteilungen liegen. Referent: Stefan Küper, Pressesprecher Germanwatch

Online-Fortbildung: Diskriminierungssensible Kommunikation im Alltag: In der Online-Fortbildung am 4. Dezember, von 10 bis 13 Uhr, wird vor allem das eigene Handeln und insbesondere die eigene Kommunikation reflektiert. Hier soll den Teilnehmenden die diskriminierungssensible Kommunikation im Alltag nähergebracht werden. Referentin: Serfiraz Vural, Antirassismus-/Empowerment-Trainerin

Online-Fortbildung: Schritte zur Integration und aktiven Beteiligung: Integration ist manchmal ein Prozess, der immer wieder neue Herausforderungen mit sich bringt. Mal scheint sie gelungen zu sein, ein anderes Mal beobachten wir Rückschritte. Doch was genau bedeutet eigentlich Integration – für Zugewanderte und für uns? Und wie können wir unsere Zielgruppen dazu motivieren, sich mehr zu beteiligen? Diese und andere Themen werden in der Online-Fortbildung am 11. Dezember, von 10 bis 14 Uhr, bearbeitet. Referentin: Sabine Grinda, Diversity-Trainerin, Organisations- und Personalberaterin

Frauencafé: Jeden 2. und 4. Montag im Monat bietet das DRK Dinslaken von 9 bis 11.30 Uhr ein Frauencafé für Geflüchtete im DRK-Haus (Heinrich-Nottebaum-Str. 24) an. Anmeldungen bitte an kerstin.langefeld@drk-dinslaken.de oder über Tel. 02064/446817.

Nähcafé: Jeden Montag von 15 bis 18 Uhr bietet das DRK Dinslaken ein Nähcafe im DRK-Haus (Heinrich-Nottebaum-Str. 24) an. Ein Begegnungsort für Frauen und Männer jeden Alters und jeder Herkunft. Interkulturelle Beziehungen knüpfen, bei Handarbeit und Kaffee/Tee. Material und Werkzeuge werden gestellt. Anmeldungen bitte an kerstin.langefeld@drk-dinslaken.de oder über Tel. 02064/446817.

Gemeinsam Deutsch sprechen: In dem Projekt „Gemeinsam Deutsch sprechen“ treffen sich Interessierte, die ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen. Geleitet wird der offene und kostenlose Gesprächskreis von ehrenamtlichen Moderator-Teams. Aktuell findet das Treffen jeden Mittwoch von 18.30 bis 19.30 Uhr online statt. Anmeldungen sind jederzeit unter deutschsprechen@ekir.de möglich.