Auch in diesem Jahr bietet das DRK Dinslaken in Kooperation mit der Stadt Dinslaken ein Frauencafé für Geflüchtete an.

Jeden zweiten und vierten Montag im Monat gibt es von 9 bis 11.30 Uhr im Lehrsaal des DRK-Hauses an der Heinrich-Nottebaum-Straße 24 ein offenes Frauenfrühstück. Eingeladen sind hierzu ab dem 11. April alle Frauen, die gerne in geselliger Runde frühstücken und sich über wechselnde Themen austauschen wollen.

Dolmetscher und Sprachlehrer vor Ort

„Aufgrund der aktuellen Situation sind auch Frauen eingeladen, die noch kein Deutsch sprechen. Vor Ort haben wir eine ukrainische Dolmetscherin und auch Sprachlehrerinnen, die die Grundkenntnisse der deutschen Sprache vermitteln werden“, so die DRK-Quartiersmanagerin Kerstin Langefeld. Das Besondere an dem Angebot ist, dass die Teilnehmerinnen auch ihre Kinder mitbringen dürfen. Durch Projektgelder wurde dafür eine Kinderecke eingerichtet. Langenfeld dazu:

„Die Frauen sollen die Möglichkeit bekommen, sich mit Gleichgesinnten über alltägliche Themen und Herausforderungen auszutauschen und auch mal abzuschalten“.

Im Mittelpunkt steht insbesondere die Unterstützung beim Erlernen und Verbessern der deutschen Sprachfertigkeiten sowie bei Alltagsthemen wie zum Beispiel der Kontaktaufnahme zu regionalen Vereinen und Helfern.

Plattform für kriegsvertriebene Frauen

„Gerade für die kriegsvertriebenen Frauen aus der Ukraine sind solch eine Austauschplattform und die Möglichkeit, die deutsche Sprache in einer entspannten Atmosphäre zu erlernen, enorm wichtig“, betont der Integrationsbeauftragte der Stadt Dinslaken, Senol Keser.

Um besser planen zu können, ist eine Anmeldung per E-Mail an kerstin.langefeld@drk-dinslaken.de oder unter Tel. 02064/446817 erwünscht. Das Angebot ist kostenlos.