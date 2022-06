Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein betreibt seit dem 1. Oktober 2019 in den Räumen des St. Vinzenz Hospitals in Dinslaken eine integrierte Notdienstpraxis. Zu beachten ist, dass seit dem 1. Juli am Wochenende und an Feiertagen die KV Notdienstpraxis in der Zeit von 13 bis 16 Uhr nicht besetzt ist.

Die Notaufnahme ist natürlich weiterhin an 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr erste Anlaufstelle für alle Patienten mit schweren, akut aufgetretenen körperlichen Beschwerden. Hier werden alle Erkrankungen und Verletzungen wie z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall, Frakturen etc. untersucht und erstversorgt. Die Reihenfolge der medizinischen Behandlung in der Zentralen Notaufnahme richtet sich nach der Dringlichkeit.

Öffnungszeiten der KV Nordrhein für den Dienstbezirk Dinslaken

Montag, Dienstag, Donnerstag: 19 bis 21 Uhr

Mittwoch und Freitag: 15 bis 21 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertag: 9 bis 13 Uhr und 16 bis 21 Uhr

Mit diesen Beschwerden zum ärztlichen Notdienst

Der ärztliche Notdienst sichert die hausärztliche Versorgung zu den Zeiten an denen die niedergelassenen Arztpraxen geschlossen sind. Hier werden Erkrankungen behandelt, für die man normalerweise einen niedergelassenen Arzt aufsuchen würde, aber die Behandlung aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann.

Der ärztliche Notdienst versorgt Beschwerden die nicht in der Zentralen Notaufnahme behandelt werden, wie z.B.: Einfache Weichteilverletzungen, Verstauchungen, Prellungen, Zerrungen, Schürfwunden, Holzsplitter und Dornenverletzungen, Insektenstiche und Zeckenbisse, leichte Allergien und Heuschnupfen, Magen-Darm-Verstimmungen, Erkältungskrankheiten wie Husten, Schnupfen, grippale Infekte, Ohrenschmerzen etc.

Das „Manchester-Triage-System“



Die ZNA des St. Vinzenz Hospitals nutzt für die Einschätzung die Einschätzung der Dringlichkeit für eine Behandlung das sogenannte „Manchester-Triage-System“. Die Mitarbeiter sind speziell geschult und wenden die international anerkannten Richtlinien an. Die Behandlungsdringlichkeit wird dabei in fünf Stufen eingeteilt, die die Dauer der Wartezeit auf den ersten Arztkontakt mitbestimmen.

Durch die speziell geschulten Pflegekräfte wird sichergestellt, dass akut gefährdete Patienten sehr schnell identifiziert und der weiteren Behandlung zugeführt werden können.