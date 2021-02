Hochwasser - Impressionen aus Götterswickerhamm vor dem Schneefall -

Wasser im Überfluss - Der Rhein bei Götterswickerhamm

Foto: © Regine Hövel 2021

Vor dem angekündigten Wintereinbruch habe ich heute Vormittag noch schnell eine Fahrt zu meinem heimatlichen Lieblingsort gemacht: die Rheinpromenade in Götterswickerhamm.

Der Spazierweg am Rhein - geflutet -

Die Terrasse unseres Lieblingslokals am Rhein - geflutet -

Die Terrasse unseres Lieblingslokals am Rhein - geflutet - Foto: © Regine Hövel 2021Der

Es war nicht der allerhöchste Wasserstand, den ich hier vorgefunden habe, aber er war eindrucksvoll. In Ruhrort lag der Pegelstand zum dem Zeitpunkt bei 9,55 m. Der Schiffsverkehr war schon deutlich dezimiert.

- abgesoffen -

Foto: © Regine Hövel 2021

Dunstige Wetterlage bei vollständig bedecktem Himmel - Blick vom aktuellen Rheinufer auf das stillgelegte Kraftwerk in Voerde-Möllen

Foto: © Regine Hövel 2021

Ich bin direkt am Wasserrand auf einer schrägen Ebene entlang gegangen. Sorgfalt war angesagt, um nicht abzurutschen. Da unten am Rand war ich allein und musste an Abstand nicht denken.

Die Wetter- und Lichtverhältnisse haben mich nicht davon abgehalten, ein paar Fotos zu machen. Vielleicht hat jemand Lust, mich zu begleiten.