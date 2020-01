Jugendliche aus Dinslaken und Oberhausen erfinden den idealen Wohnblock

Bereits zum dritten Mal nimmt ein Team von Jugendlichen aus Dinslaken und Oberhausen am Technik- und Wissenschaftswettbewerb FIRST® LEGO® League (FLL) teil. Mit einem Lego-Roboter und einem Modell für einen idealen Wohnblock im Gepäck geht das Team „Lieblingsblock“ am kommenden Wochenende im Regionalwettbewerb Aachen an den Start.

In sportlicher Atmosphäre führt FIRST® LEGO® League (FLL) Kinder und Jugendliche an Wissenschaft und Technik heran. Teams aus bis zu 10 Kindern und Jugendlichen bauen und programmieren Lego-Roboter, die selbständig verschiedene Missionen erfüllen können. Zusätzlich forschen die Teams zu einem vorgegebenen Thema und präsentieren die Ergebnisse vor einer Jury (http://www.first-lego-league.org/de/).

Das Thema der FLL-Saison 2019/2020 lautet: "CITY SHAPER - Gestaltet das Bauen der Zukunft". Dazu hat das Team einen Wohnblock erfunden, der Mensch, Natur und Technik ideal kombinieren soll. Auf 10.000 Quadratmetern soll eine Siedlung entstehen, in der Menschen sich tatsächlich wohl fühlen können. Moderne Technik sorgt für eine umweltbewusste Bauweise und Sicherheit. Auch die Natur soll nicht zu kurz kommen. Ein Gewächshaus mit Gemeindezentrum und Gemeinschaftsgärten für Urban Farming sorgen für den Wohlfühlfaktor und soziale Interaktion.

Jetzt fiebert das Team dem 18. Januar entgegen. Nach einem überraschenden Sieg in der Kategorie Forschung im letzten Jahr wollen sie an diesem Tag ihren Titel im Regionalwettbewerb Aachen verteidigen.