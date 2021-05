Mein erstes Auto war ein Goggomobil coupé - ich war stolz wie Oskar

Heute erzähle ich von meinem ersten Auto, einem Goggomobil coupé in der Farbe Mint. Als ich meinem Führerschein endlich in Händen hielt, konnte ich den kleinen Goggo für symbolische 1 DM meinem Vater abkaufen. Das fand ich toll.

Als 2-Takter musste ich Gemisch tanken. Das war kein Problem, gab es an jeder Tankstelle. Auf der Ablage hinter der Rückbank – ja, so was hatte das kleine Auto – gab es einen Benzinhahn, der an- und abgestellt werden musste. Fein, wenn ich es morgens vergessen hatte. Nach ein paar Metern blieb das Auto einfach stehen. Hin und wieder passierte es mir.

Knautschzone kannte das Fahrzeug nicht, Kofferraum?? Nee, die Rückbank!

Farbwechsel: ROT gegen Mint Mein Goggomobil coupé - in der Original-Farbe Mint - Ich fand sie etwas langweilig -

Die Front ist schon mit reichlich Spachtelmasse verstärkt

Foto: © Hans-Wilhelm Hövel

Die Farbe fand ich etwas langweilig, so dass schnell der Entschluss reifte, mein Goggomobil umzustreichen. Tomantenrot war die Farbe meiner Wahl. Wir haben mit viel guter Laune Stunden um Stunden Pinsel gequält und das Auto umgestrichen. Die Charakter des Handanstrich störte nicht. Das Auto strahlte in der neuen Farbe und wurde in Oberhausen als kleiner roter Blitz bekannt.

Mein Goggomobil coupé - Der Entschluss zur Farbe Tomatenrot war schnell gefasst - Es wurden reichlich Pinsel gequält. Selbst ist schließlich die Frau. Hier kontrolliere ich, ob die Farbe auch sitzt :)))

Foto: © Hans-Wilhelm Hövel

Spannende Touren

Wir haben spannende Fahrten damit gemacht. In Holland zur Rushhour im Kreisverkehr in Arnheim mit dem Winzling zwischen großen Container-Lastwagen rechts und links eingekeilt zu sein, ließ schon damals mein Herz etwas schneller schlagen. Eine Prüfung, die ich bestand (lach).

Ob Wuppertal, Coesfeld (Wildpark), Aachen, Breitscheid (Minidomm, wurde leider später abgerissen), Neviges, wir waren mobil und sehr glücklich darüber.

Über Belgische Autobahnen zu fahren, war eine Besonderheit. Die Fahrbahnen waren mit Betonplatten belegt, die an den Anschlusskanten Bodenwellen aufwiesen. Man rumpelte also über die Autobahn.

Das mochte mein kleiner Goggo gar nicht. Regelmäßig setze sich durch die Erschütterungen Russkohle zwischen die Zündkontakte, so dass der Motor nur noch auf einem Topf lief. Die Zugkraft war weg. Also: An den Rand fahren, Zündkerzen reinigen, wieder einsetzen und weiter ging’s.

Goggomobil als Hochzeitskutsche

Mein Goggomobil coupé - als Hochzeitskutsche zur Fahrt nach Aachen in die eigene Wohnung -

Foto: © Hans-Erwin Heck

Unsere Hochzeitsreise führte uns an die Belgische Küste. Wir sind auf der Strecke mehrfach zum Reinigen der Zündkerzen ausgestiegen. Da wir diese Animosität kannten, blieben wir fröhlich.

Wollte das Auto mal wirklich nicht anspringen, konnte ich mit einem Schraubenzieher hinten am Motor überbrücken. Durch die Standgaseinstellung sprang das Auto dann an, ohne dass ich am Steuer saß.

Spannend war es auch im Winter mit dem Kleinen. Die Schneemengen waren ganz andere als heute. Aber auch damit hat's geklappt.

2 ½ Jahre gehörte mir das Auto. Dann musste ich mich von ihm trennen. Reparaturen lohnten sich nicht mehr. Ich habe es bis heute in schöner Erinnerung behalten.