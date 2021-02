Wöchentlich Schnappschüsse von Bürgerreportern auf der Newswall in Essen

Meine Freude, ein Foto von mir auf der Newswall in Essen sehen zu dürfen, bewog uns, den sonnigen Sonntag am 31. Januar zur Besichtigung zu nutzen. Das Auto wurde in der Nähe geparkt und los ging's zu Fuß in Richtung Funke-Medien-Newswall.

Ins Blickfeld rückte sich sofort eine Giebelseite der Funke-Medien-Zentrale.

"Broken Glass" - Giebelwand der Funke-Medien-Zentrale

Beim Erreichen der Newswall durften wir sofort einen Blick auf das Bild von Manuela Lange werden. Ein gelungener Beginn unserer "Besichtigungstour".

Bildtitel: "...M:E:E:R:M:E:N:S:C:H:E:N:..." von Manuela Lange

Im 10-minütigen Intervall wurden die ausgewählten Fotos gezeigt.

Bildtitel: "Rangierbahnhof in Vorhalle" von Peter Klusmann

Zwischendurch gab es jede Menge Nachrichten in Sachen Sport, Blaulicht, Corona, Hochwasser und Hinweise auf einzelne Bereiche der Funke-Medien-Gruppe, die wir durch regelmäßige Wiederholungen bestens verinnerlichen konnten, bis 10 Minuten später wieder ein Foto auftauchte:

Bildtitel! "Sonnenuntergang" von Florian Friedmann

Auch das Bild von Renate Croissier konnten wir bewundern.

Bildtitel: "Spielerei mit Amaryllis" von Renate Croissier

Dann begann die Reihenfolge von vorn. Nach 90 Minuten hatte ich das erste Bild zum 3. Mal gesehen.

Ein Bild blieb eisern unter Verschluss.

Das Bild "Still ruht der See" - Auesee am Abend blieb unter Verschluss

Mit uns wartete standhaft und geduldig dieser Kleine auch die ganze Zeit auf die Fotos. Kommentare gab er nicht ;)))

Dieser Kleine wartete geduldig mit uns auf die Fotos ...

Gegen 17:00 Uhr beschlossen wir, den Heimweg anzutreten. Der Kleine blieb allein zurück.

Mit Farbe im Blick, kalten Fingerspitzen und Zehen - dabei hatten wir uns sehr warm angezogen - kamen wir zum Auto zurück.

Farbenfrohe Teilansicht der Uni Essen

Die Wetterlage am Sonntagnachmittag

"Winterfrischler" - eine Impression zwischendurch Wir bevorzugten unser geschlossenes Fahrzeug für den Heimweg

Wir bevorzugten allerdings das gesschlossene Fahrzeug und fuhren nach Hause. Der sofort zubereitete heiße Kakao brachte uns wieder auf Temperatur :)))

Wir haben an dem Nachmittag 4 präsentierte Fotos gesehen und viiiiiiel frische Luft getankt. Schön, dass mit dabei ward!