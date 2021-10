Unter dem Motto „Teamarbeit im Darmkrebszentrum Dinslaken Niederrhein “ findet am Mittwoch, 20. Oktober, ab 17 Uhr eine virtuelle Patientenveranstaltung rund um die Themen, Vorsorge und Behandlung von Darmkrebs, statt.

Darmkrebs ist bei Frauen und Männern eine häufige Krebserkrankung. In Deutschland erkranken nach Angaben des Robert Koch-Instituts pro Jahr jeweils rund 35.000 Männer und 30.000 Frauen daran. Um Menschen, die an Darmkrebs erkrankt sind, möglichst optimal behandeln zu können, haben sich in den letzten Jahren Darmzentren etabliert, die sich auf die Behandlung dieser Krebsart spezialisiert haben.

Zusammenspiel wie beim Fußball

Vom tatkräftigen Stürmer bis zum vorausschauenden Verteidiger – Teamarbeit ist im Fußball der Schlüssel zum Erfolg. Und auch im Kampf gegen Darmkrebs hat jedes Teammitglied eine bestimmte Rolle. Wenn das Zusammenspiel klappt, feiern Sie gemeinsam Erfolge. Entscheidender als individuelle Stärken, Links- oder Rechtsfuß, Stürmer, Abwehrspieler oder Torwart ist die Teamfähigkeit der einzelnen Akteure. Was auf dem Spielfeld angesagt ist, lässt sich bestens auf die Akteure im zertifizierten Darmkrebszentrum Niederrhein übertragen. Auch hier gilt: Teamarbeit für das Wohl der Patienten.

Darmkrebsvorsorge

Auf den Darmkrebs übertragen ist das Mannschaftsspiel des „Darmkrebszentrum Dinslaken Niederrhein “ perfekt aufeinander abgestimmt. Das Team hat ein interdisziplinäres Netzwerk, das an Darmkrebs erkrankte Menschen in dieser schwierigen Lebenssituation auffängt und sie bei der Bewältigung der Krankheit und dem Weg zurück ins normale Leben aktiv unterstützt. Es ist ein Erfolgsteam auf der ganzen Ebene. Für die kommende virtuelle Patientenveranstaltung wird PD Dr. Edmund Purucker, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Onkologie, über das wichtige Thema der Darmkrebsvorsorge berichten. Im Anschluss kommt Prof. Dr. med. Daniel Vallböhmer, Chefarzt der Klinik für Chirurgie, zu Wort und klärt über die aktuelle Darmkrebs-Chirurgie auf. Dr. Klaus Dieter Artmann schließt mit einem Vortrag über den Stellenwert der Chemotherapie bei Darmkrebs die Veranstaltung ab. Im Anschluss daran können den Akteuren noch Fragen gestellt werden.

Anmeldung

Eine Anmeldung für die Patientenveranstaltung ist nicht erforderlich. Alle Interessierten können sich am 20. Oktober um 17 Uhr per Zoom einwählen und an der Veranstaltung teilnehmen.

https://us06web.zoom.us/j/89856096887?pwd=NmI0M003QXVLaXVkZmx2MWFmNTE0QT09

Meeting-ID: 898 5609 6887

Kenncode: 442784