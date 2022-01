Die Entscheidung ist gefallen: Die Stadt Dinslaken gehört zu den 216 Host Towns im Rahmen der Special Olympics World Games Berlin 2023. Dinslaken und die anderen Host Towns bereiten den Empfang für die internationalen Delegationen.

Vom 12. bis 15. Juni 2023 sind sie Gastgeber für die Athleten sowie deren Angehörige vor Beginn der Wettbewerbe in Berlin. Durch die Host Towns lernen die Delegationen Land und Leute kennen.

„Die Veranstaltung bietet große Chancen, besondere Strukturen zu schaffen, um die inklusiven Gedanken in unserer Stadt zu verwurzeln und nachhaltig wachsen zu lassen. Wir freuen uns, die internationalen Gäste in unserer Stadt begrüßen zu dürfen“, betont Dinslakens Bürgermeisterin Michaela Eislöffel. „Inklusion und ein wertschätzendes Miteinander sollten eine Selbstverständlichkeit sein, über die man gar nicht mehr sprechen muss. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass diese Veranstaltung uns alle zusammenbringt und erfolgreich verläuft. Besonders erfreulich ist dabei, dass ausgerechnet das Jahr unseres 750-jährigen Stadtjubiläums und die Jubiläumsfeierlichkeiten durch diese Veranstaltung bereichert werden.“

26 Sportarten und 2 Demonstrationssportarten

Die Special Olympics sind die größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Tausende Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander in 26 Sportarten und 2 Demonstrationssportarten an. Sie finden vom 17. bis 25. Juni 2022 statt.

Die Bewerbungen als Host Town hatten Gremien mit bis zu 12 Mitgliedern aus den jeweiligen Landesverbänden, den Athleten von Special Olympics und Mitarbeitende aus dem Organisationskomitee (LOC) gesichtet und bewertet. Auf dieser Grundlage haben das Präsidium von Special Olympics Deutschland und das LOC in enger Abstimmung mit dem SO-Länderrat die Entscheidungen getroffen.

Ehrenamtler gesucht

Die Delegation, die im Juni 2023 Dinslaken besuchen wird, wird von der Stadtverwaltung und Ehrenamtlichen durch ein abwechslungsreiches Kultur- und Sportprogramm begleitet, bevor es dann zu den Spielen nach Berlin geht. „Wer uns dabei ehrenamtlich unterstützen möchte, ist herzlich willkommen und kann sich schon jetzt melden“, erläutert Leslie Unterberg, die Behindertenbeauftrage der Dinslakener Stadtverwaltung. Sie ist Ansprechpartnerin und telefonisch unter 02064/66584 sowie per E-Mail an leslie.unterberg@dinslaken.de erreichbar.

In seiner Sitzung im vergangenen Dezember hatte der Stadtrat zugestimmt, dass Dinslaken sich am „Host Town“-Programm beteiligt.