Das Aufladen von Elektroautos auf dem Neutorplatz geht nun wieder ganz fix. Die Schnelladestation der Stadtwerke Dinslaken ist instandgesetzt und wurde unverzüglich wieder in Betrieb genommen, nachdem sie im Juni durch Vandalismus beschädigt wurde.

Die Ladestation mit 50-kW- und 22-kW-Ladepunkten am Neutorplatz wurde Mitte April vom kommunalen Energieversorger und ihrem Werbepartnerin, der Volksbank Rhein-Lippe, in Betrieb genommen. Sie wird wegen ihrer zentralen Lage und der Geschwindigkeit, mit der E-Autos mit entsprechender Eignung in kürzester Zeit wieder für viele Kilometer mobil gemacht werden, sehr häufig genutzt. Wer ein bisschen länger rund um die Neutor Galerie auf Shopping-Tour gehen möchte, empfehlen die Stadtwerke ihre Ladepunkte an der Saarstraße und neuerdings auch an der Hans-Böckler-Straße auf dem kleinen Parkplatz gegenüber dem Hintereingang der Lichtburg.