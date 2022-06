Rund um die Uhr sind die Kollegen von der Leitwarte der Stadtwerke Dinslaken im Schichtbetrieb im Einsatz. Dass sie auch darüber hinaus vollen Einsatz für Energie und Klimaschutz bringen, demonstrierten nun Andreas Ruitter und Georg Görtz in eindrucksvoller Weise beim Stadtradeln 2022.

Die beiden Top-Leute im Team des kommunalen Energieversorgers „SW-Dinslaken“ holten vierstellige Ergebnisse ein. Georg Görtz legte zwischen dem 8. und 28. Mai 1.000,3 Kilometer auf dem Fahrrad zurück, Andreas Ruitter brachte es im gleichen Zeitraum sogar auf 1.565,8 Kilometer. Damit lag er nicht nur im Stadtwerke-Team vorne: Er belegte den ersten Platz in der Gesamtwertung aller Einzelteilnehmenden in Dinslaken. Wie Ruitter und Görtz es auf diese Strecken brachten? Hauptsächlich durch den Verzicht aufs Auto beim Pendeln. Sie legten die tägliche Distanz von zu Hause zur Leitwarte mit dem Fahrrad zurück: Die einfache Strecke über 30 bzw. 43 Kilometer. „Da kommt dann einiges zusammen“, so Görtz. Und einiges wurde vermieden: klimaschädliches CO2, das beim Pendeln mit dem PKW angefallen wäre.

Die „Vierstelligen“ im Stadtwerke-Team

Die beiden sind die „Vierstelligen“ im Stadtwerke-Team, aber dies soll die Leistung der anderen keinesfalls schmälern. Insgesamt meldeten sich 39 Radler, darunter viele aus der Betriebssportgruppe (BSG) des Unternehmens, im Team „SW-Dinslaken“ an. Zusammen kamen sie auf 10.643,40 Kilometer. Damit belegten die Stadtwerke Dinslaken den ersten Platz in der Kategorie Betriebe. Ein toller Erfolg für den Daseinsversorger mit großem Verantwortungsgefühl gegenüber dem Klima und der Umwelt, dessen Stadtradler in den vergangenen Jahren in dieser Kategorie immer ganz weit vorne lagen.

Begeisterung fürs Stadtradeln

Insgesamt aber begeistern sich auch immer mehr Dinslakener fürs Stadtradeln. Der letztjährige Rekord wurde bereits zum Stichtag 28. Mai, also vor Ablauf der Nachmeldefrist, auf kommunaler Ebene geknackt. Das Teilnehmerfeld war mit 880 Aktiven so groß wie nie, die Anzahl der zurückgelegten Kilometer war mit 157.208 die höchste, die bislang in Dinslaken erreicht wurde. Der große Gewinner ist der Klimaschutz: Der Umstieg vom PKW mit durchschnittlichem Benzinverbrauch aufs Fahrrad bedeutet allein für die gemeldeten Kilometer beim Stadtradeln 2022 in Dinslaken eine Einsparung von rund 25.000 kg CO2.