Im Servicecenter der Stadtwerke Dinslaken und der Fernwärmeversorgung Niederrhein sind noch Familienplaner und weitere Motivkalender für 2022 gegen eine kleine Spende erhältlich. Das Geld kommt dem Demenzgarten der Diakonie zugute.



Neben dem großen Bildkalender mit Fotomotiven aus deutschen Nationalparks und dem etwas kleineren Rezepte-Kalender mit Landschafts- und Städtebildern aus aller Welt weisen die Stadtwerke insbesondere auf ihren Familienplaner hin, der erstmals Motiven der Region ausgestattet wurde. Die Fotos wurden im Rahmen eines Wettbewerbs von Bürgern eingereicht und zeigen beliebte Dinslakener Orte, Natur- und Pflanzenaufnahmen.

Solange der Vorrat reicht

Die Stadtwerke-Kalender sind solange der Vorrat reicht im Kundencenter an der Gerhard-Malina-Str. 1 in Dinslaken gegen einen Euro Spende pro Exemplar erhältlich. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr, es gilt 3G und Maskenpflicht.

Spendenzweck

Die Spendengelder sollen dazu beitragen, den Sinnesgarten des Demenzcafés Vergissmeinnicht des Diakonischen Werks im evangelischen Kirchenkreis Dinslaken an der Weißenburgstraße für den Frühling herzurichten. Der Sinnesgarten mit seinen Blumen-, Gemüse- und Kräuterbeeten, Klangspielen und Tastgeländer regt die Aktivität der Senioren an. Das Café Vergissmeinnicht im evangelischen Gemeindehaus an der Weißenburgstraße steht nicht nur dement veränderten Menschen, sondern allen Gästen offen.