Aus einem einwöchigen Projekt mit Kindern und Jugendlichen wurde eine zweimonatige Arbeit mit allerlei Hürden und Hindernissen....

Die Idee war es, eine 3x8 Meter große Wand im Innenhof des ND-Jugendzentrums mit einer Geschichte zu verschönern, die das Projekt "Demokratie Leben" widerspiegeln sollte. Gemeinsam wurde überlegt, wie man ohne Text eine Szene darstellen kann, die zeigt, wie man zusammen arbeiten kann und jeder dabei seine Stärken und Fähigkeiten mit einbringt.

Absolutes Neuland

Für den Comic-Künstler Düx, der in Dinslaken-Lohberg aufgewachsen ist, war das Projekt absolutes Neuland. "Zuletzt hatte ich mindestens das Farb-Wasser-Mischverhältnis so weit heraus, dass weder ununterbrochen alles tropfte und herunterlief, noch Farbe so verpampte, dass der Pinsel keine sauberen Linien mehr ziehen wollte" lächelt Düx.

Tolle Zusammenarbeit

"Im Innenhof des ND-Jugendzentrums fand einmal wöchentlich vor Corona und hoffentlich bald auch wieder unser Flüchtlingscafe statt, das regelmäßig von 15 bis 25 Geflüchteten besucht wurde. Diese haben nun einen tollen Blick auf den Comic, der zeigt, was man auch, wenn man sich vorher nicht kannte, alles gemeinsam schaffen kann", so Martin Baumann vom Jugendforum Dinslaken. "Das war eine so tolle Zusammenarbeit und das fertige Produkt spricht für sich", ergänzt Leony Busch, ebenfalls vom Jugendforum. Den fertigen überdimensionalen Comic kann man jederzeit zu den Öffnungszeiten des ND´s dienstags bis freitags ab 15 Uhr bewundern.