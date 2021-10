Die ökologische Krise und die soziale Ungleichheit sind in den letzten Monaten deutlich sicht- und spürbar geworden. Was das alles mit unserem Wirtschaftssystem zu tun hat, welche Alternativen zum ausschließlichen Blick auf Wachstum, Rendite und Profit es gibt, was der Begriff „Wirtschaft ist Care“ meint und ob nicht das Kerngeschäft der Ökonomie die Sorge um das Leben und Überleben der Menschheit im zerbrechlichen Kosmos Erde sein sollte - darum geht es in der Online-Veranstaltung mit Ina Praetorius, zu dem das Ev. Laboratorium am Mittwoch, 6. Oktober, um 18.30 Uhr einlädt.

Hitzewellen und verheerende Brände in Südeuropa, Starkregen und Überflutungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz forderten eine Vielzahl von Opfern. Die Extremwetterlagen der letzten Jahre sind eine Folge der menschengemachten Erderwärmung. Katastrophal in den Auswirkungen zeigt sich auch die Pandemie für Menschen in prekären Lebenslagen. Sie werden deutlich stärker davon getroffen. Auch die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Gesundheitswesen, in der Pflege, in Erziehung und Bildung sind trotz ihrer hohen Bedeutung weiterhin durch geringe Wertschätzung und ungenügende finanzielle Rahmenbedingungen gekennzeichnet.

Porträt: Ina Praetorius

Ina Praetorius, Germanistin und promovierte evangelische Theologin, hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit ökonomischen Themen beschäftigt und schreibt unter anderem eine Kolumne im Handelsblatt unter der Überschrift Homo oeconomicus. Sie ist Mitinitiatorin und Aktive des Vereins „Wirtschaft ist Care“.

Teilnahme

Die Teilnahme an dem Abend ist kostenfrei. Anmeldung und Informationen unter 0179/7587289 oder kda@kirche-duisburg.de. Bei der Anmeldung erhalten die Interessierten auch die Zugangsdaten.

Was ist "Wirtschaft ist Care"?

„Wirtschaft ist Care“ ist eine Veranstaltung des Laboratoriums, eine Einrichtung der vier Evangelischen Kirchenkreise am Niederrhein Dinslaken, Duisburg, Moers und Wesel, in Kooperation mit der Evangelischen Akademie im Rheinland, der Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum Trier - Themenschwerpunkt Arbeit – und der Gender- und Gleichstellungsstelle der Evangelischen Kirche im Rheinland.