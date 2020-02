Das Generationenprojekt Emscher-Umbau steht im Fokus eines 140 Seiten starken Buches. Enthalten sind unter anderem Original-Fachbeiträge der Ingenieurinnen und Ingenieure aus den vergangenen Jahrzehnten.

120 Jahre Emschergenossenschaft: Das feiert der Verband mit einer Festschrift! „Schwarz Blau Grün – 120 Jahre Emschergenossenschaft“ lautet der Titel des Jubiläumsbandes, der nun im Buchhandel (Kettler Verlag, ISBN: 978-3-86206-798-5, 38 Euro) erhältlich ist. Auf 140 Seiten finden sich neben imposanten Impressionen zahlreiche Original-Fachbeiträge aus den vergangenen 30 Jahren zu dem wohl bekanntesten Projekt der Emschergenossenschaft: dem Emscher-Umbau.

Gesamtbudget von mehr als 5 Milliarden Euro

Die Vorstandsmitglieder Prof. Dr. Uli Paetzel (Vorsitzender), Dr. Emanuel Grün und Raimund Echterhoff schreiben dazu im Vorwort: „Gewidmet ist der Band allen, die den Emscher-Umbau jahrzehntelang tatkräftig unterstützt haben. Unser Dank gilt insbesondere den Kolleginnen und Kollegen, die an diesem großartigen Projekt mit einem Gesamtbudget von mehr als 5 Milliarden Euro mitwirken, den Unternehmen, die an der Planung und dem Bau von rund 435 Kilometer unterirdischer Kanäle und der Gestaltung von rund 330 km renaturierter Gewässer beteiligt sind. (…)“

435 Kilometer unterirdischer Kanäle

Seit 1992 plant und setzt die Emschergenossenschaft in enger Abstimmung mit den Emscher-Kommunen das Generationenprojekt Emscher-Umbau um, in das über einen Zeitraum von rund 30 Jahren prognostizierte 5,38 Milliarden Euro investiert werden.

In Dinslaken befindet sich der landschaftliche Umbau des Flussdeltas in Eppinghoven noch in vollem Gange. Noch stürzt das Wasser der Emscher nach geradlinigem Verlauf in den Rhein. Bald soll eine naturnahe Umgebung geschaffen werden. Siehe Fotos.