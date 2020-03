Im Rahmen der Corona-Allgemeinverfügung der Stadt Voerde liegt das öffentliche Leben brach. Ausnahmen bilden beispielsweise die Wochenmärkte, da diese der Lebensmittelversorgung dienen - und auch sie haben sich auf einschneidende Art und Weise gewandelt. So auch der traditionelle Bauernmarkt auf dem Spellener Dorfplatz.

von Laura Otten

"Es hat sich merklich etwas verändert", sagt Ludger Ernsting, Filialleiter der Bäckerei Ernsting in Spellen und 1. Vorsitzender des Vereins "Bauernmarkt Spellen". Sämtliche Events wie zum Beispiel die für Ostern geplante Schau-Brüterei, Veranstaltungen des Kaninchenzuchtvereins und viele mehr wurden abgesagt. "Wir werden uns zurückziehen", so Ernsting, "denn die Versorgung mit Lebensmitteln ist momentan absolut vorrangig".

Für die Spellener sei das ein weitreichender Unterschied, da der Bauernmarkt vor allem auch als eine Art "soziales Kommunikationszentrum" diente - sei es, um die Kinder zu bespaßen oder das Wochenende gemütlich am Weinstand einzuläuten.

"Die Bürger kaufen bewusster ein"

Doch diese soziale Ader habe in diesen Zeiten auch etwas positives - es werde vermehrt auf andere geachtet, Sicherheitsabstand halten verstehe sich wie von selbst. Auch Nachbarschaftshilfe sei ganz selbstverständlich. "Spellen hat ein Vereinsleben - irgendwo ist immer ein Spellener eingebunden oder vernetzt", sagt Ernsting. Abgesehen vom sozialen Aspekt des Marktes und den fehlenden Verweilmöglichkeiten habe sich am Betrieb aber nicht viel verändert. Die Händler hätten noch keine Umsatzeinbrüche zu verzeichnen und die Bürger kauften bewusster ein.

Bis der normale Betrieb wieder aufgenommen werden könne, müsse man sich einfach in Geduld üben. "Dieser Aufgabe müssen wir uns gemeinsam stellen. Da müssen wir uns einfach unterordnen. Und vielleicht können wir dann im Sommer nochmal nachlegen", so Ernsting hoffnungsvoll.