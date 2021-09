Die Körperform der Ohrzikade ließ mich an URZEIT denken

Sie tauchte als später, uns unbekannter Überraschungsgast in unserem Wohnzimmer auf und war höchstens 18 mm groß, relativ dunkel, die Augen sehr tief seitlich am Kopf und hatte zwei „Höcker“ auf dem Kopf. So dachten wir.

Echte Ohrzikade [Ledra aurita] - lt. Fachwelt in ihrem unverwechselbaren Aussehen. Sie sitzt hier auf dem Rand eines Tellers. Ihre grau-grün-gelbliche Färbung ist gut zu erkennen.

Foto: © Regine Hövel 2021

hochgeladen von Regine Hövel

Ich vermutete wegen der Augenlage eine Wanzenart, wurde aber nicht fündig auf meiner Suche. Dafür fand ich das „Entomologie-Forum“, an das ich meine Anfrage nach dem Insekt richtete. Prompt hatte ich bereits am nächsten Morgen die Antwort. Ich war begeistert!

Echte Ohrzikade [Ledra aurita] - Frontansicht

Foto: © Regine Hövel 2021

hochgeladen von Regine Hövel

Eingeflogen war bei uns eine „Echte Ohrzikade“ [Ledra aurita], die hohe Baumwipfel (Eiche, Buche, Pappeln) bevorzugt und gerne ins Licht fliegt. Aha, mir kamen die großen Eichen ein paar Meter weiter in den Sinn …

Und wenn man den Namen kennt, ist es auch einfach, Infos im Internet zu finden so wie hier

Wir haben der Ohrzikade mittels Glas und Teller wieder zu frischer Luft verholfen. Sie hatte keine Eile und blieb auf dem Teller sitzen.

Ich habe aus verschiedenen Perspektiven Fotos gemacht. Wegen der Größe war es wohl ein weibliches Exemplar. Die Männchen sind mit 13 mm deutlich kleiner.

Ich würde mich über Interesse an diesem Insekt freuen.