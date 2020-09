Vom 2. bis 6. November gibt es in Dinslaken die nächste Häckselaktion. Gartenbesitzerinnen und -besitzer können dann ihr Schnittgut entsorgen. Entsorgt werden dürfen Äste bis zu einer Dicke von etwa 10 Zentimeter, die nicht länger als zwei Meter sind. Hierfür muss das Häckselgut ungebündelt an der Straße abgelegt werden.

Pro 1 Kubikmeter ungehäckseltes Material fällt eine Gebühr von 16 Euro an. Diese muss bei der Terminbeantragung bezahlt werden. Bisher war die Terminbeantragung ausschließlich in den Bürgerbüros möglich. Da das Bürgerbüro Hiesfeld noch geschlossen ist und das Bürgerbüro Stadtmitte nur nach Absprache besucht werden kann, ist dieses Mal die Anmeldung auch über den Wertstoffhof an der Krengelstraße 109 möglich.

Der Wertstoffhof ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Dienstag, Mittwoch und Freitag: 8.00 – 15.30 Uhr

Donnerstag: 11.00 – 19.00 Uhr

Samstag: 8.00 – 15.00 Uhr

Anmeldeschluss ist am 28. Oktober. Der DIN-Service bittet um Kartenzahlung.