Haus-Feldwespe (Polistes dominula) - ehemals Französische Feldwespe (Polistes gallicus) -

"O, ein Leckerbissen" ...

Foto: © Regine Hövel 2020

Meine "Winterwanderung" durchs Fotoarchiv hat eine Sequenz an die Oberfläche gespült, die ich einmal vorstellen möchte. Es handelt sich um die ehemals "Französische" oder auch "Gallische Feldwespe", die gerne unsere Gärten besucht, wenn die Nahrung stimmt. Sie wurde inzwischen in "Haus-Feldwespe" umbenannt. Dazu später ein Hinweis.

Die Haus-Feldwespe gehört zur Familie der Faltenwespen, ist schlank mit gelben Beinen, ist friedlich und stört niemals beim Essen in der freien Natur. Sie ernährt sich von Nektar und Pollen. Für die Aufzucht der Brut benötigt sie allerdings Insekten und geht auf die Jagd. Ein solch spannender Moment ist mir im Garten vor die Linse gekommen. Die ganze Aktion hat 1 Minute gedauert.

"Wie pack' ich sie denn am besten" ... Die Haus-Feldwespe (Polistes dominula) möchte zugreifen.

Foto: © Regine Hövel 2020

Die Haus-Feldwespe (Polistes dominula) mühte sich redlich, ihr Opfer zu erwischen.

"Verflixt, entwischt" ... der rechte Kiefer ist weit aufgeklappt, der linke fehlt.

Foto: © Regine Hövel 2020

Ich entdeckte, dass ihr die linke Kieferhälfte fehlte; das machte die Jagd für sie zum Glücksspiel. Die kleine Wildbiene wehrte sich und konnte sich befreien. Die Haus-Feldwespe gab auf.

Sie musste ein anderes Opfer ausfindig machen, denn die zu versorgende Brut war hungrig.

Ein Nest der Haus-Feldwespe (Polistes dominula) fanden wir schon 2018 in einem Hohlraum eines Dachflächenfensters.

Nest einer Haus-Feldwespe (Polistes dominula) mit Brut. Es hatte eine Größe von ca. 9 x 7 cm und war etwa 2,5 cm hoch.

Foto: © Regine Hövel 2018

Ich habe der Wespe ein "kleines Mitspracherecht" eingeräumt. Siehe Bildunterschriften.

Namens-Verwirrung bei den Feldwespen

Wissenschaft steht nicht still, es kommt immer wieder zu neuen Erkenntnissen über Artabgrenzungen und Verwandtschaftsbeziehungen. Das trifft auch auf die Feldwespen zu und auf die Haus-Feldwespe als unsere häufigste heimische Art. Bis vor einigen Jahren lautete ihr wissenschaftlicher Name Polistes gallicus, also „Gallische Feldwespe“. Inzwischen heißt sie Polistes dominula, trotz Umbenennung haftet ihr der alte deutsche Name aber noch an. Das ist deswegen knifflig, weil der alte Name neu an eine andere, im Mittelmeerraum verbreitete Feldwespe vergeben wurde.

Zu allem Überfluss wandert diese „neu etikettierte“ Polistes gallicus klimawandelbedingt nun auch nach Deutschland ein, Nachweise gibt es bereits vom Kaiserstuhl bis Worms. Wenn heute von der Gallischen Feldwespe die Rede ist, sollte man sicherheitshalber immer fragen, ob denn die alte oder die neue „gallicus“ gemeint ist. Oft wird es nämlich die alte sein und damit die Haus-Feldwespe Polistes dominula. (Quelle: Nabu.de)

Ausführlichere Informationen finden sich hier: Haus-Feldwespe (Polistes dominula)

Noch eine Anmerkung zur kleinen Wildbiene: Ich weiß nicht, ob es eine Biene oder eine Wespe ist. Trotz der roten Schenkel als eindeutige Merkmale ist es mir nicht gelungen, sie zu bestimmen. Falls jemand darüber Bescheid weiß, wäre ein Hinweis sehr hilfreich!



Vielleicht weckt dieser Beitrag Interesse! Es würde mich freuen!