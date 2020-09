Sie heißen Marina, Käthe, Berta, Lieselotte und Susi. Zusammen sind sie "Chicken on Tour". Die Hühner legen Eier und sorgen für Abwechslung im AWO- Seniorenzentrum in Dinslaken.



Am 8. September zogen 5 neue Damen ins Wilhelm-Lantermann-Haus, sozusagen zur Kurzzeitpflege.

Die Namen wurden von den Bewohnerinnen des Seniorenzentrums und von Tagespflegegästen abgestimmt. Rund 3 Wochen bewohnen die Hennen das am Wilhelm-Lantermann-Haus „angemietete“ Gehege – mit Zaun, Häuschen, Utensilien und allem was man für Ihre Pflege benötigt.

"Die Bewohner*innen, Tagespflegegäste und Mitarbeiter*innen sind begeistert von diesem Projekt, füttern die Hühner jeden Tag, beobachten, streicheln und pflegen sie und backen aus den gelegten Eiern Kuchen", berichtet Lisa Bacht vom Sozialen Dienst.

Möglich gemacht hat dieses Projekt „Chicken on Tour“, eine Hühnervermietung aus Ratingen, die die Hühner zum Seniorenzentrum brachte, alles aufbaute und die Mitarbeiter in die Pflege einwies. Bis zum 30. September sind die fünf tierischen Damen noch im Wilhelm-Lantermann-Haus zu Gast. Schon jetzt wurde der Wunsch laut, die Hühner auch im nächsten Jahr wieder ins Seniorenzentrum kommen zu lassen, denn so sagt Bacht "Hühner machen Freude!"