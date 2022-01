Pferde genießen ihren Freilauf

Ein Spaziergang in der Rheinaue Walsum am Neujahrstag hielt ein besonderes Erlebnis für uns bereit.

Von einem Pferdehof wurden einzeln acht Pferde auf die Koppel gebracht. Gleich das erste Pferd warf sich sofort in die Matsche auf der Koppel und suhlte sich. Das wiederholte es mehrere Male.

"Herrlich, dieses Schubbelgefühl" ...

Das nächste Pferd bescherte uns die gleiche Prozedur.

"Jetzt aufstehen und dann nochmal" ...

Wir staunten. Das hatten wir noch nie gesehen. Die Betreuerin erzählte uns, dass die Pferde dieses Verhalten sehr häufig an den Tag legten, egal, ob sie vorher gestriegelt worden waren und somit schön sauber daherkamen.

"Endlich wieder draußen ..."

Wir erfuhren auch, dass es sich um alte Pferde handelt, die ihren Lebensabend dort verbringen. Das Alter sei zwischen 33 und 37 Jahren.

Tatsächlich hat jedes der 8 Pferde sich ausgiebig im Matsch gewälzt. Als die Herde vollständig war, folgten sie ihrer „Herrin“ vertrauensvoll in die tieferen Gefilde der Rheinaue und entschwanden unseren Blicken.

Vielleicht kann ich an diesem grauen 04. Januar mit meinem Beitrag ein bisschen Farbe in den Tag bringen. Ein glückliches Jahr für Euch alle!