Es wird Frühling in der Stadt. Die Bäume und Sträucher fangen an aus zu treiben. Amsel, Meise und Co zwitschern munter im Sonnenschein und halten Ausschau nach einer geeigneten Brutstelle. Wer mit offenen Augen durch die Dinslakener Innenstadt läuft, sollte sie schon entdeckt haben, die City-Vogelhäuschen.

In vielen Gärten ob hoch in der Luft oder direkt am Baum: Vogelhäuschen gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen und Formen. Seit wenigen Wochen hängen in der Innenstadt 101 Vogelhäuser. Und wie kam es dazu? "Wir wollten etwas nettes in der Stadt machen und Freude verbreiten", beginnt Andreas Eickhoff zu berichten. Schon vor Weihnachten letzten Jahres wurden 101 Paten für die gleiche Anzahl an Vogelhäuschen gesucht. Schnell waren diese auch gefunden.

Auflagen und viel Getüftel

Doch gehen wir noch ein wenig weiter zurück: Nach vielen Gesprächen unter anderem mit der Nabu und dem Ordnungsamt, war die Hausform gefunden und die Auflagen zum Aufhängen vorgegeben. "Da wir auch schon in der Vergangenheit mit den Albert-Schweitzer-Einrichtungen zusammen gearbeitet haben, war schnell klar, dass die ASE-Schreinerei auch die Holz-Vogelhäuschen bauen wird", so Eickhoff weiter.

In der Innenstadt verteilt hängen die hübschen Vogelhäuschen und warten auf Bewohner.

Foto: JP

hochgeladen von Janutschka Perdighe

Jedem Paten sein Vogelhäuschen

Im Februar war es dann soweit: Die Paten erhielten die ersten "Anweisungen". "Nun wird eure Patenschaft ernst. Wir geben das Häuschen in eure guten Hände. Will heißen, dass ihr öfter eure Vogel-Pension mal besuchen solltet und uns bitte informiert, wenn jemand und natürlich wer bei euch eingezogen ist." Aber auf letzteres kommt es gar nicht umbedingt an. "Wenn es aus 10 Prozent der Vogelhäuschen in ein paar Wochen fiepst, können wir schon sehr glücklich sein", berichtet Eickhoff.



Die feinen Häuschen bleiben für die erste Brut im Frühjahr hängen. Dann wird man weiter sehen, wie warm der Sommer vorhergesagt wird und wie gut die Stadtvögel die City-Bird Aktion angenommen haben. Viele nette Worte zum Stadt-Vogelhäuschen haben das Team um Eickhoff bereits erhalten.

Auch wir finden: Eine ganz wundervolle Idee, die Stadt schöner zu gestalten. Ob die Paten in "ihrem Haus" einen geflügelten Bewohner bemerken oder nicht, ist Nebensache. Denn jedes Vogelpaar sucht sich seinen Platz zum Nisten letztendlich selber aus.