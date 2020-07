Lange war nicht klar ob und in welcher Form die Kinderferientage 2020 stattfinden können. Doch kurz vor Ferienbeginn kam dann die gute Nachricht: die KiFeTa können starten. Am vergangenen Mittwoch habe ich für den Niederrhein Anzeiger an der Rotbach-Safari teilgenommen.

Kinder in Matschhosen und Gummistiefeln warten ganz gespannt. Dann geht es los. Petra Sperlbaum und Assistentin Alex haben den Bollerwagen gepackt und wir starten Richtung Rotbach. "Die Stelle hinter den Turnhallen des GHZ in Hiesfeld ist es sehr spannend", beginnt die Biologin. "Denn hier fließt das Wasser nicht nur zurück in den Rotbachsee, hier gibt es auch viele Wassertiere."

Dann mal los, durchs Gebüsch, über Stock und Stein kommen wir an der Stelle an und bauen unser Lager auf. Legen eine große Plane aus, auf der wir später unsere gekescherte Beute bestimmen werden. Doch vorher bekommt jedes Kind einen Kescher und ein Gefäß.

"Bitte achtet darauf, dass ihr immer in der Mitte des Baches lauft. Es gibt in einem Bach immer einen Prallhang und einen Gleithang. Der Gleithang ist sehr schlammig und kann tief sein. So manche Crogs sind da schon verloren gegangen", berichtet Sperlbaum.

Was werden wir wohl alles finden? Die Fische verstecken sich oft in Ufernähe unter Pflanzen oder in den Wurzeln der Schwarzerle, erfahren wir. Die Schwarzerle findet man häufig an Bächen und Flüssen. Seine Wurzeln schwimmen quasi im Wasser und sind ein sehr guter Schutz für viele Wassertiere.

Und warum fließt das Wasser an dieser Stelle zurück Richtung See? "Dieser Teil des Rotbachs ist etwas ganz Besonderes. Weil sich Flussabwärts eine Pumpstation befindet, kann der Rotbach hier nicht austrocknen", erklärt Petra. "Das Pumpwerk pump alle 10 bis 15 Minuten viele Liter Wasser in den Bach. An der Stelle ist der Bach sehr schmal und so fließt das gepumpte Wasser in beide Richtungen." Und tatsächlich: Wie von Zauberhand steigt in diesem Moment der Wasserspiegel und von Weitem hört man Wasser fließen.

Auf die Kescher fertig los: "Ich habe eine Wasserassel in meinem Kescher", ruft eine der Teilnehmerinnen. Hanna kommt nach den Ferien in die zweite Klasse und findet Krabbeltiere eigentlich ekelig, Spaß macht es ihr heute um so mehr. Schnell sind die ersten Tierchen aus dem Kescher gesammelt und der erste Stichling ist auch schon dabei.

"Können wir hier auch Krebse finden?" Sicher. "In unserer Gegend hat sich der amerikanische Flusskrebs breit gemacht", erklärt uns Petra. Und schon hat Ben einen im Kescher. Und so geht es eine Stunde durch den Rotbach. Zurück im Camp, werden die Gefäße in die Mitte gestellt und begutachtet. Eintagsfliegenlarven, Stichlinge, Wasserasseln, Flohkrebse, Schlammschnecken, Wasserläufer und Köcherfliegenlarven. Viele Tiere, die auch ich noch nicht kannte. Eine wirklich spannende Safari im heimischen Rotbach war das - nicht nur die Kinder hatten eine Menge Spaß und haben einiges dazu gelernt.

Auch in der zweiten Hälfte der Sommerferien finden tolle KiFeTa-Veranstaltungen statt: Tintenwerkstatt, Tanz- und Theaterworkshops, Kindertheater und und und. Mehr Informationen auf Dinslaken.de/kifeta_Sommerprogramm. Viel Spaß und schöne Ferien noch!