Am Tag, an dem der beschleunigte Ausstieg aus der Kohleenergie beschlossen wurde, gab die Sonne alles und schickte ihr bestes Licht auf den Rheindeich. Einladendes Wetter für Spaziergänger und Fotografen. Birder kamen aus Duisburg, Essen und der näheren Umgebung, um beste Fotos von Kibitzen, Flussregenpfeifern oder Turmfalken zu machen. Manche fotografieren schon seit 15 Jahren Vögel. Unter anderem habe sich herumgesprochen, berichtete ein Tierfotograf, dass an der Emschermündung ein Turmfalkenweibchen ihr Revier hat, das sich gerne fotografieren lässt. Wer die "Fitnesstrainierin" bei bester Sonneneinstrahlung beim Mäusefangen ablichten möchte, macht viele Meter am Rhein, weil er ihr dauernd hinterherrennen muss ...

Im Hintergrund das bereits stillgelegte Kraftwerk Voerde, das auf seine Umnutzung wartet. Presseberichten zufolge wäre ein riesiger Gewerbepark wünschenswert, in dem innovative Technologien, Dienstleistungen oder Energiekonzepte umgesetzt werden können. Doch konkret ist noch immer nichts.