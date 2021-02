Mit Blick auf die Witterung öffnet das Team der Dinslakener Stadtverwaltung die Annahmestelle für Garten- und Grünabfälle früher als geplant. Die Stelle öffnet schon am Samstag, den 27. Februar.

Ab dann können dort immer samstags und mittwochs von 8 bis 16 Uhr Grünschnitt und Pflanzen entsorgt werden. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Dinslakener. Die Entsorgung kostet 3 Euro je angefangenen 0,5 Kubikmeter, was einem durchschnittlichen Kofferraumvolumen entspricht. Die Bezahlung ist über EC-Karte oder Überweisung möglich, Bargeld wird vor dem Hintergrund der Corona-Situation nicht angenommen.

Die Annahmestelle für Garten- und Grünabfälle befindet sich an der Bergerstraße am Waldfriedhof in Oberlohberg. Planmäßig wäre sie eigentlich erst zum 3. März geöffnet worden.