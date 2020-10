Zuckerwatte, Schokofrüchte, Maronen, Rosenschießen, Riesenrad und Karussell, bunte Lichter und laute Partymusik: Lachende Gesichter und große, staunende Kinderaugen, dass ist Kirmes. Doch in diesem Jahr ist wie so Vieles auch das anders!

Die Martinikirmes, geplant vom 6. bis 10. November, wird es 2020 nicht geben. "Liebe Kirmesfans, leider muss die Martinikirmes 2020 ausfallen. Vor dem Hintergrund der Corona-Situation ist an eine Durchführung leider nicht zu denken“, so steht es auf der Homepage der Stadt Dinslaken zu lesen.

Zu einem Besuch auf dem Rummel gehören Bratwurst, Champignons und jede Menge Süßes...

Foto: Marie Hilterhaus (2018)

hochgeladen von Janutschka Perdighe

Die Entscheidung wurde am 19. August vom Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt getroffen. Bürgermeister Michael Heidinger sagte dazu: "Die Entscheidung ist keine Überraschung, aber trotzdem sehr schmerzhaft. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist die verantwortungsvolle Durchführung der Martinikirmes leider nicht möglich.“

Die Martinikirmes lockt jedes Jahr 150.000 Menschen an die Trabrennbahn nach Dinslaken. Seit 2012 befindet sich die Kirmes an diesem Ort. Vorher war sie viele Jahre in der Dinslakener Innenstadt. Traditionsreiche Schaustellerbetriebe kämpfen nun um ihre Existenz. Denn die Meisten Veranstaltungen wurden abgesagt. In diesem Jahr sind es die schönen Erinnerungen aus vergangenen Zeiten, von denen wir alle zehren müssen. So halten wir uns an die Hygiene- und Abstandsregeln und hoffen auf ein virusfreies, neues Jahr mit Konzerten, Feiern und Kirmes.