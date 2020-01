Hohe Krankenstände durch großen Arbeitsdruck und mangelnde Personalausstattung gerade im Bereich der sozialen Hilfen und der bürgernahen Dienstleistungen bemängelt DIE LINKE im Kreistag. Nun soll die Verwaltung offenlegen, wie viele Überlastungsanzeigen es in den letzten Jahren aus der Verwaltung gab.

„Bis Angestellte sich bei Überlastung an ihre Chefs wenden, das dauert. Überlastungsanzeigen sind oftmals das letzte Mittel und daher besonders ernst zu nehmen“, so LINKEN-Kreistagsmitglied Karin Pohl.

„Wir werden in diesem Jahr die Personalsituation bei der Kreisverwaltung weiterhin im Auge behaltenen“, so Karin Pohl weiter. „Es kann nicht sein, dass die politische Mehrheit im Kreistag aus CDU, Grünen und FDP ihre Spar- und Kürzungspolitik auf dem Rücken der Mitarbeiter*innen bei der Kreisverwaltung ausführt.“