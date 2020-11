Die Vorschläge sind ein starkes Stück Zukunft für die Nutztierhaltung, für mehr Tierwohl und mehr Umweltschutz und bieten die große Chance auf einen gesellschaftlichen Konsens über die landwirtschaftliche Tierhaltung: Die Rede ist vom „Borchert-Papier*“.

Es trägt den Namen des ehemaligen CDU-Bundeslandwirtschaftsministers Jochen Borchert, der die Strategie mit einer Kommission erarbeitet hat. Vernetzt wurden hier Entscheidungsträger und Fachleute aus Politik, Wissenschaft, Praxis, Wirtschaft sowie Verbänden sowohl aus dem Bereich der Landwirte als auch aus dem Umweltschutz. Aufgabe des Gremiums war es unter anderem, die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen aus allen Bereichen der Nutztierhaltung zu analysieren und Lösungswege für den Umbau der Nutztierhaltung zu erarbeiten, die ein Mehr an Tierwohl, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit für Bauern und Verbraucher vereinen.

Zustande kam dieses digitale Treffen auf Initiative der heimischen Landtagsabgeordneten Charlotte Quik. Coronabedingt musste ein geplanter Besuch von Landwirten aus dem Kreis Wesel von der Vereinigung „Land schafft Verbindung“ im Landtag abgesagt werden. So trafen sich die Landwirte aus dem Kreis Wesel und vom Niederrhein, organisiert von Kreistagsmitglied Arnd Cappell-Höpken aus Drevenack, Staatsekretär Dr. Heinrich Bottermann aus dem NRW-Umweltministerium, Bianca Winkelmann, Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und Charlotte Quik kurzerhand „digital“.

Verbrauchssteuer auf tierische Produkte

Zur Umsetzung des Borchert-Papiers sind Gesetzesänderungen nötig. Vorgeschlagen wird eine Verbrauchssteuer auf tierische Produkte. „Idealerweise sollten diese Rahmenbedingungen 20 Jahre laufen, damit unserer Berufsstand sicher planen kann“, erklärt Arnd Cappell-Höpken, selbst Landwirt. „Jetzt hoffen wir, dass die Vorschläge zügig geprüft und umgesetzt werden und die Landwirte, die auch in der Coronakrise Garant für eine sichere Versorgung sind und uns satt machen, so Planungssicherheit bekommen“, erklärt Charlotte Quik. „Die Borchert-Kommission hat ein vernünftiges, realisierbares und für alle bezahlbares Konzept vorgelegt. Damit erreichen wir am schnellsten und am konsequentesten Fortschritte beim Tierwohl und stärken gleichzeitig die wirtschaftliche Existenzfähigkeit unserer Tierhalter.“

Die Landtagsabgeordneten Charlotte Quik und Bianca Winkelmann zollten den Landwirten Wertschätzung und sicherten darüber hinaus weitere Unterstützung auf Landesebene zu bei Themen wie Düngeverordnung und Nutztierstrategie.

Über zwei Stunden dauerte der Austausch. „Ich freue mich, dass auch viele junge Landwirtinnen und Landwirte an dem Format teilgenommen haben und so einen guten Austausch zwischen Vertretern der Politik und der Praxis ermöglicht haben“, zieht die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik eine positive Bilanz. „Wir werden diesen Gesprächsfaden auch künftig weiterführen“, so Quik.

