Die CDU Dinslaken hat sich für die kommende Ratsperiode zwei Schwerpunktthemen für den Stadtteil Hiesfeld gegeben und zieht mit diesen in den Wahlkampf.

Anke Korten, Kandidatin in Oberlohberg, erläutert das erste Thema: „Für die CDU ist Hiesfeld mehr als nur ein Nebenzentrum. Hiesfeld ist der bevölkerungsreichste Stadtteil Dinslakens und die Menschen in Hiesfeld können zurecht erwarten, dass in der politischen Arbeit ein großer Fokus auf diesen Stadtteil gelegt wird. Nach der für uns alle sehr bedauerlichen Entwicklung, dass das Hiesfelder Freibad endgültig geschlossen worden ist, wollen wir die Umgestaltung des Freibadgeländes vorantreiben und unserer Führungsrolle gerecht werden, die wir seit 2017 bei diesem Thema einnehmen. Die CDU will mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam diese Fläche zu einem Freizeit- und Naherholungsgebiet entwickeln. Das Freizeit- und Naherholungsgebiet muss zusammen mit der Umgebung, u. a. mit dem Rotbachsee, zu einem einladenden Areal mit Aufenthaltsqualität umgestaltet werden. Das Angebot soll alle Altersklassen ansprechen. Die CDU wird in diesem Bereich auch dafür einstehen, dass sich Gastronomie ansiedeln kann und dass adäquate Wohnmobilstellplätze dort entstehen. Vorstellbar sind unter anderem ein Kneipbecken, Beachvolleyballfelder, eine Minigolfanlage und ähnliches. Hiesfeld bietet sich als grüner Stadtteil für Freizeit, Naherholung und Tourismus einfach an. Die vorhandenen Potentiale müssen nun ausgeschöpft werden. Sie ruhten viel zu lange und können zu einer Bereicherung für die ganze Stadt werden.“

Thomas Beerwerth, Vorsitzender der CDU Hiesfeld, möchte mit der CDU in den kommenden Jahren die Wohnqualität und die Verkehrssituation im Stadtteil verbessern: „In den letzten Jahren haben sich die Aktivtäten von Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing weitestgehend auf die Innenstadt beschränkt. Wir fordern, dass Hiesfeld zu einem Tätigkeitsschwerpunkt von Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing wird. Die CDU hat bereits einen Bauernmarkt beantragt, der monatlich auf dem Jahnplatz stattfinden soll. Wir wollen den Dorfkern und den Marktplatz mit mehr Aktivitäten und Veranstaltungen aufwerten und so Menschen nach Hiesfeld ziehen. Des Weiteren wollen wir eine Verbesserung der Verkehrssituation herbeiführen. Diese soll über eine Ausweitung des verkehrsberuhigten Bereichs der Sterkrader Straße und dem Ausbau des ÖPNV durch eine bessere Taktung erreicht werden. Auch die Nachbarkommunen sollen Hiesfeld mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser erreichen können. Das Thema Umwelt steht bei der CDU ebenfalls auf der Agenda. Wir setzen uns dafür ein, dass erheblich mehr bienenfreundliche Pflanzstreifen in Hiesfeld entstehen und dass die Pflege des Straßenbegleitgrüns deutlich verbessert wird.“