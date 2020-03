Unter dem Motto „Feierabendmarkt: Wir genießen Zuhause!“ will die CDU Dinslaken am kommenden Freitag einen virtuellen Feierabendmarkt in den sozialen Netzwerken starten und ruft jeden auf, daran teilzunehmen. Zum Hintergrund: Am kommenden Freitag hätte eigentlich die diesjährige Feierabendmarktsaison beginnen sollen. Aufgrund der Corona-Epidemie musste der Feierabendmarkt abgesagt werden. Der Feierabendmarkt geht auf einen Antrag zurück, den die Junge Union Dinslaken und die CDU Dinslaken im Jahr 2015 gestellt hatten. Der Feierabendmarkt hat sich in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Veranstaltungen in Dinslaken entwickelt und wäre in diesem Jahr in die vierte Saison gegangen.

Phil Brüggemann, Beisitzer im CDU-Vorstand und Mitorganisator des virtuellen Feierabendmarktes, erklärt die Aktion: „Am Freitag startet ab 16 Uhr der virtuelle Feierabendmarkt, zur gleichen Uhrzeit wie auch der reguläre Feierabendmarkt gestartet wäre, auf den CDU-Kanälen auf Instagram und Facebook."

Vorgestellt werden sollen einige Feierabendmarktaktivitäten, die den Nachmittag hindurch bis zum Abend gepostet werden sollen. Aber nicht nur die CDU-Mitglieder sollen mitmachen, sondern jeder, der den Feierabendmarkt vermisst und sich den Feierabendmarkt nach Hause holen möchte. Jeder kann unter dem Hashtag #FeierabendmarktZuhause eine typische Feierabendmarktaktion, die er Zuhause macht, in den sozialen Netzwerken hochladen. Aber auch Fotos von schönen Momenten auf vergangenen Feierabendmärkten können gepostet werden. Wer die Fotos selbst nicht hochladen möchte, kann sie uns per E-Mail schicken. Wir werden die Fotos dann über unsere CDU-Kanäle hochladen, sodass jeder Einsender Teil unseres virtuell erzeugten Feierabendmarktes wird.“

Die Fotos können gesendet werden an:

Per E-Mail: f.schneider@cdu-dinslaken.de; p.brueggemann@cdu-dinslaken.de