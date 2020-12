Wegen der immer steigenden Covid-Positivzahlen hatte Bürgermeisterin Michaela Eislöffel die Ratssitzung, geplant am 15. Dezember, einen Tag zuvor abgesagt. "Eine Ratssitzung mit knapp 100 Menschen statt finden zu lassen, können wir nicht zulassen", sprach sie in ihrer wöchentlichen Videoansprache.

Und auch heute, ist der Inzidenzwert für Dinslaken weit über 200. Die Stadtverwaltung hat vorgeschlagen, dass der Rat sein Entscheidungsrecht für die Zeit der derzeitigen Beschränkungen über den 10. Januar hinaus auf den kleineren Hauptausschuss überträgt. Dieser könnte am 12. Januar tagen. Allerdings können nicht alle Beschlüsse bis dahin warten. Aus diesem Grund wurden folgende Tagesordnungspunkte (TOP) am 17. Dezember nach Rücksprache mit den Fraktionen per Dringlichkeitsentscheidung durch Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und Ratsmitglied Jürgen Buchmann gefasst.

TOP per Dringlichkeits-Beschluss

Darunter die Jahresabschlüsse 2019 der Prozent GmbH, Wohnbau Dinslaken und der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH. Die Wirtschaftspläne 2021 der Dinslakener Bäder GmbH, DinEis GmbH und der SD Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, außerdem die Gebührenbedarfsberechnung 2021 für die Durchführung von Wochenmärkten, für die Straßenreinigung und Winterdienst 2021, für die Abwasserbeseitigung, für die Abfallentsorgung und -verwertung und für das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen.

Ob die anderen TOPs auf den Hauptausschuss übertragen werden, darüber mussten alle Ratsmitglieder postalisch abstimmten. Leider lag uns bis zum Redaktionsschluss das endgültige Ergebnis der Auszählung nicht vor. Die Meldung werden wir nach Bekanntgabe im Lokalkompass verlinken.

Mehr Geld für die Fraktionen?

Entschieden werden muss unter anderem über den Antrag der Grünen, in diesem fordern sie mehr Geld für die Fraktionsarbeit. Sowohl was Fraktionsbüroausstattung angeht als auch eine höhere Entlohnung für die Schreibkraft. Die Stellungnahme der Verwaltung lehnt das ab und kam mit einem Kompromiss. Für Fraktionen bis 4 Mitglieder 10 Wochenstunden Schreibarbeit, bis 9 Mitglieder 15 Stunden und ab 10 Mitglieder 27 Stunden. Was trotzaltem Mehrkosten von knapp 22.500 Euro jährlich bedeuten würde.

Videobotschaft für die Stadt

