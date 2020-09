Mit seinen etwas knapp 70.000 Einwohnern ist Dinslaken eine Mittelstadt, die deutlich mehr Potential hat.

Was alles geht, wenn man die richtigen Weichen stellt, kann man an der kleinen Stadt am Rhein Monheim sehen, das mittlerweile schuldenfrei ist und auch die Stadt Langenfeld hat gezeigt, wie man mit Haushaltsdisziplin zu einem ausgeglichenen Haushalt ohne Schulden kommt.

Das Rezept ist über Wirtschaftsförderung nicht nur reden, sondern auch machen. Vor Jahren hat der Chef der Verwaltung, nämlich Bürgermeister Heidinger die Wirtschaftsförderung zur Chefsache erklärt.

Passiert ist seither reichlich wenig. Gewerbeflächen sind rar, die Gewerbesteuer liegt mit 460% Punkte über dem Durchschnitt aller NRW-Kommunen. Der Leerstand von Geschäftsräumlichkeiten und Ladenlokalen steigt stetig.

Auch der Hebesatz für die Grundsteuer für Wohnungen in Dinslaken ist stetig gestiegen in den letzten Jahren und liegt nunmehr bei knapp 650%. In NRW zahlen die Bürger die höchsten Grundsteuern in der ganzen Bundesrepublik. Zum Vergleich: In Bayern sind dies knapp die Hälfte.

Wir haben in Dinslaken insofern nicht nur ein Ausgabenproblem, sondern vor allem auch ein Einnahmeproblem, vor dem der CDU Kämmerer Dr. Palotz und der SPD Bürgermeister Heidinger seit Jahren die Augen verschließen.

Wir vom Stadtverband der FDP in Dinslaken fordern die sofortige Trennung der Kämmerei von dem Baudezernat. Man kann wie die letzten Jahre deutlich zeigen nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Auf der einen Seite ist der Kämmerer gehalten Ausgabendisziplin zu halten und auf der anderen Seite als öffentlicher Bauherr kostspielige Bauprojekte an zu stoßen.

Dann dauert eine Augustastrassen Sanierung eben länger als zwei Jahre und die Sanierung der Stadthalle wird statt ursprünglich veranschlagten 7 Mio. Euro über 30 Mio. Euro kosten. Wir sehen: Berlin ist auch in Dinslaken.

Dinslaken leistet sich den Luxus mehr als 1.300 Beschäftigte in der Stadtverwaltung und Din-Service zu bezahlen. Vergleichbare Kommunen bieten einen besseren Bürgerservice bei deutlich geringeren Personalkosten pro Einwohner.

Wir vom Stadtverband Dinslaken fordern die Einführung eines Rückrufservice. Es kann nicht sein, dass der Bürger bei erst nach diversen Anrufen einen Ansprechpartner in der Verwaltung findet, der dann aber gerade „zu Tisch“, „im Urlaub“ oder „in Gleitzeit“ ist.

Dinslaken braucht eine liberale Kraft im Stadtrat.

Es muss endlich Schluss sein mit der Kungelei um Lustreisen nach China, die man jetzt in einer „Nacht- und Nebelaktion“ der beiden großen im Rat vertretenen Fraktionen von SPD und CDU zu legitimieren sucht durch eine Städtepartnerschaft mit einer chinesischen Großstadt. Eine Partnerstadt muss mit Leben gefüllt werden und dient dem kulturellen Austausch, wenn man sie denn eingeht. Das setzt Reisen der Bürger in die Partnerstadt voraus. Ein „Billigflug“ Ticket nach China kostet den Dinslakener Bürger ca. 1.000 €. Für den Rückflug werden noch mal 1.000 € fällig. Bei einer Delegation von nur 20 städtischen Teilnehmern werden so allein 40.000 € nur an Flugkosten fällig ganz zu schweigen von den Hotelkosten. Erklärtermaßen soll die Partnerschaft ausdrücklich nur den wirtschaftlichen Interessen der Stadtwerke Dinslaken dienen. Eine Städtepartnerschaft bei der nur Delegationen der Verwaltung und des Rates nach China fliegen braucht Dinslaken nicht.

Auch unter ökologischen Aspekten ist dies ein Desaster.

Wir vom FDP-Stadtverband sind für Städtepartnerschaften, um eine Verständigung der Bürger zu fördern. Wir sind aber ganz klar gegen Städtepartnerschaften, die nur unter dem Deckmantel einer Städtepartnerschaft „Lustreisen“ weniger Stadtverordneter und Verwaltungsangehöriger dienen.

Wir vom FDP-Stadtverband treten massiv für eine Erhöhung der Attraktivität der Stadt ein, um dem schleichenden Einwohnerverlust zu begegnen, der den finanziellen Spielraum der städtischen Finanzen weiter einengt.

Hierfür ist Voraussetzung, dass auch das Umfeld und die Naherholungsgebiete von Dinslaken attraktiver werden.

Die Sprachlosigkeit der Stadtverwaltung und fehlende Zusammenarbeit mit den benachbarten Kommunen Voerde und Hünxe hat dazu geführt, dass diverse Chancen gemeinsam mit diese Nachbarkommunen z.B. das Gebiet um den Tenderingssee zu einem attraktiven Naherholungsgebiet zu entwickeln wie z.B. in Xanten verpasst wurden.

Die FDP steht dafür ein aus dem Kirchturmdenken auszubrechen und neue Wege zu finden, um Dinslaken für seine Bürger lebenswerter zu machen.