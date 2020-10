Vor kurzem haben sich die vier gewählten Ratsmitglieder der Partei Die Linke zur Fraktion zusammengeschlossen. Der Vorstand der Linksfraktion besteht aus dem Fraktionsvorsitzenden, Gerd Baßfeld, seinem Stellvertreter, Dieter Holthaus, der 24-jährigen Louisa Zühlke als jüngste Stadtverordnete im Dinslakener Rat und Jasmin Waldes, Ratsfrau und Fraktionsgeschäftsführerin.

Gerd Baßfeld freut sich über die Mischung aus jüngeren und älteren Menschen in der Fraktion, die unverzüglich mit der Benennung von sachkundigen Bürgern vervollständig wird. „Mit unseren Schwerpunkten in der kommunalpolitischen Arbeit steht die Linksfraktion für eine soziale, ökologische, solidarische und inklusive Politik“, erläutert Louisa Zühlke, Ratsfrau der Linksfraktion. „Dazu gehört ein attraktiver ÖPNV mit einem Stadtbussystem, 40 % Anteil an sozialem Wohnungsbau, bei allen neuen Wohnungsvorhaben und im Bestand, ein Klimaschutzkonzept und dem Ausbau des Radwegenetzes in Dinslaken“, ergänzt Dieter Holthaus.

Fraktion beginnt Gespräche

Die Linksfraktion ist für Gespräche mit den anderen zukünftigen Fraktionen im Rat offen und wird hierzu in Sondierungsgespräche gehen. “Dabei wird es uns auf die Übereinstimmung der Inhalte und nicht um Parteizugehörigkeit gehen“, betont Geschäftsführerin Jasmin Waldes.