Heinz Wansing bleibt stur: Der Fraktionschef der Dinslakener CDU wischt die Argumente der Gegner eines samstäglichen Frischemarkts am Neutorplatz vom Tisch und pocht auf seinen vom Stadtmarketingverein unterstützten Plan.

Die Qualität soll's bringen: keine Textilwaren, kein Schmuck - stattdessen ein gehobenes Speisenangebot mit angeflanschter Unterhaltung.

Wunsch und Ziel, für mehr Belebung an diesem markanten Ort zu sorgen, sind grundsätzlich richtig. Aber ein Frischemarkt mit herbeigeredeter Konkurrenzfreiheit? Das kommt blauäugig rüber, lieber Herr Wansing. Und es diskreditiert strukturell "gesunde" Angebote wie das in Lohberg. Berufstätige sollen kommen - am Samstagnachmittag? Sorry, dann sind die Menschen im Garten, machen eine Fahrradtour oder gehen schwimmen.

Besucher aus Nachbarkommunen?

Die bevorzugen naturgemäß ihre eigenen Märkte.

Man wünscht der Stadt ein gutes Näschen bei der weiteren Planung.