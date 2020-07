Die gemeinsame Bürgermeisterkandidatin von CDU und Grünen Michaela Eislöffel reagiert auf die Forderungen der Grünen für mehr Gewässerschutz in Dinslaken und macht Vorschläge an welchen Stellen der Rotbach und die Emscher renaturiert werden könnten.

Wie im PUGStA bereits behandelt, ist eine weitergehende Renaturierung des Rotbachs zwischen B8 und Voerde noch in der Genehmigungsphase. Nach Meinung von Michaela Eislöffel macht es aber bereits Sinn schon jetzt weiter zu denken: "Eine naturnahe Umgestaltung des Rotbachs könnte an mehreren Stellen im Verlauf erfolgen. Dazu gehören beispielsweise Flächen in Hiesfeld, nachdem der Rotbach die Oberhausener Straße kreuzt, von der Sterkrader Straße bis Friedrich-List-Straße (Beginn des Entenrennens bis auf Höhe von Elspass), entlang der Magnusstraße (auf Höhe von Real und Toms Mietlocation), über die Julius-Kalle-Straße, Duisburger Straße bis zum Gerberweg (hinter der Gartenschule) und im weiteren Verlauf des Rotbachs entlang des ND-Heims über die Bezirkssportanlage Voerder Straße bis zum Wohnungswald."

Dazu kämen Umgestaltungsmöglichkeiten bei kleineren Flächen wie am Parkplatz Marktstraße/Kreuzstraße oder Bachstraße/Schloßstraße. "Aber um hier wirklich nachhaltige und dem Ökosystem angepasste Renaturierungsmaßnahmen veranlassen zu können, braucht es ein professionelles Konzept, das der neue Rat zeitnah in Auftrag geben sollte."

Auch für die Emscher solle solch ein Konzept entwickelt werden. Hier sieht Frau Eislöffel deutlich größere und weitreichendere Renaturierungspotenziale, da die Planungen aktuell nur bis zur Kläranlage reichen. Nahezu der gesamte Verlauf würde weiterhin kanalisiert bleiben, aber beispielsweise zwischen Südstraße/Schlosstraße und B8/Konrad-Adenauer-Straße könnten geeignete Flächen für Renaturierungsmaßnahmen der Emscher genutzt werden.