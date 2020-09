Der Endspurt im Kommunalwahlkampf hat in dieser letzten Woche vor dem Wahlsonntag Fahrt aufgenommen. Dazu hat der FDP Stadtverband Dinslaken am kommenden Samstag seinen letzten Infostand vor der Wahl in der Neustraße (ggü. Hs. 43) geplant. Hier geht es noch einmal darum mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Dinslaken ins Gespräch zu kommen und die Wahlforderungen vorzubringen und zu diskutieren.

Dabei besteht nicht nur die Gelegenheit mit den Kandidatinnen und Kandidaten der FDP in den einzelnen Wahlkreisen in Dinslaken ins Gespräch zu kommen, sondern auch mit dem FDP Landratskandidaten für den Kreis Wesel Timo Schmitz und den beiden Bundestagsabgeordneten Roman Müller-Böhm und Bernd Reuther.

Der FDP Stadtverband Dinslaken freut sich mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und noch möglichst viele Fragen zur Kommunalwahl in Dinslaken beantworten zu können. Die Gelegenheit dazu besteht in der Zeit von 10-15Uhr.