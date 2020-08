Die Grüne Jugend Dinslaken (GJD), hat am 22. August gemeinsam mit Michaela Eislöffel, der parteilosen Bürgermeisterkandidatin von den Grünen und der CDU, zu einem Treffen im Stadtpark eingeladen. Die Zusammenkunft richtete sich vor allem an Erstwähler*innen und bot die Gelegenheit mit "Nem Kasten Mate", wetteifern auf der Slackline und Wikingerschach, die Grüne Jugend kennenzulernen. Interessiert haben die Jugendlichen Fragen an Michaela Eislöffel gestellt und zusammen Ideen für eine grüne, zukunftsorientierte Stadt gesammelt.

Sammy Siegel, der Sprecher der jungen Grünen zog nach dem Treffen ein positives Fazit: „Ich bin begeistert davon, dass sich so viele junge Menschen für die grüne Kommunalpolitik begeistern lassen und sich aktiv darüber informieren. Mit Michaela haben wir eine Kandidatin, die offen im Austausch mit uns steht und sich für die Interessen der Schüler*innen einsetzt.“

Janin Holtwick, die Sprecherin der GJD, schloss sich an: „Das Treffen hat gezeigt, dass die jungen Menschen in Dinslaken eine größerer Beteiligung und mehr Mitspracherecht, in der Kommunalpolitik anstreben. In der anstehenden Kommunalwahl glauben wir gemeinsam mit Michaela, die Forderung nach mehr Mitsprache und einer nachhaltigen Stadt erfüllen zu können.“

Weitere Infos zur Grünen Jugend in Dinslaken gibt es u.a. auf Facebook und Instagram.