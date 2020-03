Am vergangenen Dienstag (10.03.2020) hat sich der FDP Stadtverband Dinslaken zu einem Ortsparteitag zusammengefunden, um u.a. den Vorstand neu zu wählen. Im Rahmen dieser Wahlen in der Gaststätte „König am Altmarkt“, welche direkt im Anschluss der Ortswahlversammlung zur Kommunalwahl 2020 stattgefunden haben, wurde zunächst der bisherige Vorsitzende Gerald Schädlich als Chef der Dinslakener Liberalen in seinem Amt bestätigt. Als stellvertretende Vorsitzende engagieren sich weiterhin Dennis Jegelka und Thomas Meyer. Auch das Amt der Schatzmeisterin wird zukünftig von Vera Delshad-Jooposht weitergeführt. Zum neuen Geschäftsführer wurde Walid Bareksei gewählt. Er übernimmt das Amt von Reinhard Claves, welcher aufgrund seiner anstehenden Tätigkeit beim Verwaltungsgericht nicht mehr als Geschäftsführer kandidiert hat. Als neue Beisitzer werden nun Felix Ülhoff und Dr. Alfred Stulgies aktiv. Ergänzend als Kassenprüfer sind Bettina Piechatzek und Marc Schmidtke gewählt.

Damit geht der FDP Stadtverband Dinslaken stark aufgestellt in dieses bedeutende Jahr mit den anstehenden Kommunalwahlen.

Der nächste wichtige Termin für die Liberalen in Dinslaken findet am Samstag, den 21.03.2020 ab 10:30Uhr im Restaurant „KM 800“, Duisburger Str. 16, 46535 Dinslaken statt. Hier versammelt sich die FDP Kreis Wesel zum ordentlichen Kreisparteitag. Es wird öffentlich getagt und Gäste sind gern gesehen.