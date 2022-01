Die Linksfraktion im Rat der Stadt Dinslaken bittet den Einzelhandelt darum, ein Zeichen gegen die Corona-Spaziergänge zu senden. Hierzu schlägt sie vor, es dem Einzelhandel in Haltern gleichzutun.

Dort haben die Einzelhändler wegen der Corona-Spaziergänge ihre Läden, an Tagen, wo sich unangekündigte Demonstranten sammeln, früher geschlossen und die Lichter ihrer Läden ausgeschaltet. Der Initiator der Aktion sagt „Eine Bühne ohne Licht hat kein Publikum“.

Appell an Bürgermeisterin

Die Linksfraktion begrüßt die Aktion des Haltener Einzelhandels sehr. "Es ist wichtig, den Corona-Spaziergängern, die immer mehr von der rechtsextremen Szene unterwandert wird, die Stirn zu bieten und klare Kante zu zeigen", so die Mitglieder. Aus diesem Grund bittet die Linksfraktion eindringlich Bürgermeisterin Eislöffel darum, ebenfalls Kraft ihres Amtes ein deutliches Zeichen zu setzen. Die Bürgermeisterin solle nach dem Ansinnen der Linken zum Gedenken an die vielen Menschen, die bisher schon an den Folgen der Coronapandemie verstorben sind, am kommenden Montag, 10. Januar, um 19 Uhr, zu Beginn des „Spaziergangs“ das Licht im Stadtpark, in der Kathrin-Türks-Halle und im Rathaus ausschalten.