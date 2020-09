Bei der Kommunalwahl am 13. September konnte keiner von beiden die absolute Mehrheit der Wählerstimmen einsammeln. Nun müssen Michaela Eislöffel (unterstützt von Grünen und CDU) sowie der amtierende Bürgermeister Dr. Michael Heidinger in die Stichwahl.

Am kommenden Sonntag, 27. September, sollen die stimmberechtigen Wählerinnen und Wähler in Dinslaken also ein zweites Mal ran und ihre Kreuzchen hinter einen der beiden Namen setzen.

Ab 8 Uhr sind die bekannten Wahllokale geöffnet, abstimmungswillige Bürger/innen sollten ihren Wahlberechtigungsschein und einen eigenen Kugelschreiber mitbringen.

