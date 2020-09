Die Junge Union Dinslaken (JU) hat am vergangenen Samstag zusammen mit CDU-Politikern eine Müllsammelaktion am Rotbach durchgeführt. Mit dabei waren auch der CDU-Landratskandidat Ingo Brohl und die Bürgermeisterkandidatin Michaela Eislöffel. Mit Gummistiefeln ausgestattet und aufgeteilt in verschiedene Teams wurden etliche Säcke voller Müll aus dem Rotbach und den umliegenden Grünstreifen im Bereich zwischen Thyssenstraße und Eppinkstraße geangelt.

JU-Vorstandsmitglied Isis Götte resümiert: „Eine rundum gelungene Aktion! Erschreckend ist jedoch, wie viele Abfälle, von Altkleidern, über Flaschen und Scherben, bis hin zu Schildern, Batterien und Elektrogeräten im Rotbach rücksichtslos entsorgt werden und von uns gefunden wurden.“

JU-Vorsitzender Phil-Christopher Brüggemann erklärt den Hintergrund der Aktion: „ Wir wollen jedoch mit gutem Beispiel vorangehen – schließlich lautet das Motto unserer JU Dinslaken ‚Mitmachen statt Meckern!‘ – deshalb haben wir in diesem Jahr nach dem coronabedingten Ausfall der stadtweiten Müllsammelaktion „Picobello“ auf eigene Initiative hin Müll gesammelt.“