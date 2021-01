Wie berichtet, hat der Stadtrat, der im Dezember Corona bedingt nicht stattfinden konnte, die Entscheidungskompetenz dem Hauptausschuss übertragen. Am Dienstag, 12. Januar tagte dieser im Ratssaal. Auf der Tagesordnung Themen, die auch Publikum anzog.

Ein klares "Nein" zum Kooperationsstandort Barmingholten seitens der Politik und ein hörbarer Jubel der Bürgerinitiativen aus den Vorraum des Ratssaals bereits zu Beginn des Ausschusses. Zuvor kamen jedoch die Fraktionen zu Wort: "Die SPD stellt sich hinter den Antrag der Bürgerinitiativen, Wort für Wort", sprach Ronny Schneider. Ihm folgte auch Dieter Holthaus, LINKE. "Wir stimmen ohne wen und aber dem Antrag der Bürgerinitiativen zu." Die Partei die PARTEI stimmt ebenfalls für die Bürgerinitiativen. Die Fraktionen der FDP und der Grünen lehnen die Stellungnahme der Verwaltung ab. Auch sie sind gegen einen Kooperationsstandort Barmingholten.

Hintergrund

Eine Fläche von 31 Hektar im Gebiet Barmingholten soll Versiegelt, Gewerbefläche erschlossen und besiedelt werden. Zu letzt waren die Dinslakener Verwaltung und die Fraktionen zu einem Gespräch mit Thyssen (Eigentümer der Fläche) und dem möglichen Investor Hillwood in Gesprächen gewesen.

Es bildete sich eine Bürgerinitiative "Nein-Logistikpark-Barmingholten", die mit viel Engagement, Recherche und guten Argumenten gegen einen Kooperationsstandort kämpfen.

Heinz Wansing, CDU lobte im Hauptausschuss: "Ohne die Initiative von Menschen in Barmingholten hätte eine so intensive Auseinandersetzung über die mögliche Entwicklung dieser Fläche nicht stattgefunden. Das Engagement war überzeugend und hat seine Wirkung nicht verfehlt." Dennoch müsse man auch auf die wirtschaftlichen Entwicklungen schauen. "Die CDU fördert die Ansiedlung von Unternehmen in Dinslaken. Unternehmen bringen Arbeitsplätze, (...), keine Arbeit zu haben kann ein großes Unglück sein", sprach Wansing weiter. Die CDU Dinslaken sei gegen eine Flächenentwicklung von 31 ha in Barmingholten. "(...) die CDU-Fraktion sieht die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Fläche von bis zu 18 ha im Rahmen der Ausweisung als Kooperationsstandort (...)". Mehrheitlich stimmte der Hauptausschuss für den Antrag der Bürgerinitiativen.

Nun muss die Verwaltung in einer Stellungnahme der Regionalverband Ruhr (RVR) mitteilen, dass in Dinslaken kein Bauleitverfahren gewünscht ist.

