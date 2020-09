Ganz klarer Sieg. Bürgermeister Dirk Haarmann ist und bleibt auch für die kommenden fünf Jahre im Amt. Der holte am Sonntag 66,64 % der Stimmen. Seine Herausforderer: Frank Steenmanns / CDU 22,18 %, Mathias Brücker / die PARTEI 5,67 % und Martin Kuster / FDP 5,51 %. "..."

In Voerde gingen über die Hälfte der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger zur Wahl, bzw. nutzen die Möglichkeit der Briefwahl - 52,75%. Die 44 Sitze im Rat setzten sich wie folgt zusammen: SPD 38,29 % = 17 Sitze und CDU 29,49 % = 13 Sitze. Zum Vergleich 2014, die SPD bleibt gleich vertreten. Die CDU verliert leicht. Ein Gewinn für die Grünen auch in Voerde: 13,09 % sind 6 Sitze im Rat der Stadt Voerde. Die FDP legte an Stimmen zu, 5,65 %. Zukünftig mit 3 Sitzen vertreten. WGV verliert im Vergleich, landet bei 4,31 % = 2 Sitze im Rat. Die PARTEI steigt mit 5,49 % neu in den Stadtrat gleich mit 2 Sitzen ein. Die LINKE verliert über die Hälfte der Stimmen und kommt auf 2,54 % = 1 Sitz.