Die Unabhängige Bürgervertretung will durchsetzen, dass die Stadt Dinslaken bis zum 30. September auf die Erhebung von Nutzungsgebühren und Standgebühren verzichtet.

Pacht- und Nutzungsgebühren für städtische Sportanlagen, Schulen, Kultur- und andere Einrichtungen können manche Vereine an die Grenzen des Machbaren bringen, meint die UBV. Sprecher Ingo Kramarek: "Vereinsbeiträge brechen weg, Veranstaltungen müssen abgesagt werden, die Einnahmen fehlen. Doch die Kosten laufen weiter. Genauso ergeht es den vielen Kunstschaffenden wie Burghofbühne, Freilicht AG, Halbe Treppe oder die Einzelkünstler, die bereits Räumlichkeiten angemietet hatten und nun alle Veranstaltungen absagen mussten."

„Wir sorgen uns um die Existenz der vielen Vereine, Künstler sowie auch des Einzelhandels und der gesamten Gastronomie“, so Heinz Brücker, Fraktionsvorsitzender der UBV. Thomas Giezek, Bürgermeisterkandidat der Unabhängigen Bürgervertretung, hat die gleichen Sorgen. „Das wirtschaftliche Leben ist weitgehend zum Erliegen gebracht worden. Das belastet nicht nur den Einzelhandel und die Gastronomie meist über ihre finanziellen Möglichkeiten hinaus, auch die Sport - und anderen Vereine werden durch fehlende Einnahmen enorm belastet, ganz zu schweigen von den vielen Kunstschaffenden“, so Giezek.

„Wir müssen in Dinslaken dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft in allen Teilen wieder auf die Beine kommt. Das ist im Moment das Wichtigste.“

Um den Verlust der Existenz zu vermeiden und der Bevölkerung und der Wirtschaft nach überstandener Krise den Neuanfang zu erleichtern, fordern Giezek und die UBV, dass auch die Stadt jede nur mögliche Unterstützung anbietet. Dafür sollen vom 01.04.2020 bis zunächst zum 30.09.2020 die Pachten und Nutzungsgebühren für städtische Sportanlagen, Schulen, Kultur- und andere Einrichtungen, sowie die Sondernutzungs- und Standgebühren für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen (u.a. durch Einzel- und Markthändler sowie Außengastronomie) und die Gebühren für die Anmietung von städtischen Räumlichkeiten und Plätzen für die Kulturschaffenden Künstler aus Dinslaken nicht erhoben werden.