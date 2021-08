Der FDP-Stadtverband Dinslaken beteiligt sich im Bundestagswahlkampf 2021 nicht auf herkömmliche Art und Weise.

Wie der stellv. Vorsitzende Dennis Jegelka bekannt gibt, werden die Dinslakener Liberalen nicht an dem Plakatwettkampf zur Bundestagswahl 2021 in Dinslaken teilnehmen.

In Dinslaken ist es erlaubt 6 Wochen vor der Wahl Plakate aufzuhängen, in anderen Städten schon viel eher. Wir haben gesehen und verstanden, dass die Bürger das nicht wollen und die Sinnhaftigkeit der damit verbundenen Geldverschwendung hinterfragt.

Gerade in der momentanen Zeit können wir mit diesem Geld etwas Besseres machen und ein Zeichen setzen, so Jegelka. Der FDP-Stadtverband spendet für die Flutopfer in NRW und leistet einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz durch CO2 Einsparung aufgrund des nicht Bedrucken und Versenden sowie dem Verteilen der Plakate.

Es wird auch vermehrt auf Soziale Medien gesetzt, welche wir als Digitale Partei als unsere Zukunft ansehen, so die liberalen.

Wir werden mit 2-3 Infoständen die Dinslakener Bürger über das Wahlprogramm der Freien Demokraten informieren. Weiterhin werden 3 Großplakate, welche von der Kreis FDP bereitgestellt werden, aufgestellt. Das Wahlprogramm der Freien Demokraten gibt es im Kurzformat, dieses werden wir mit Freude persönlich an den Bürger bringen und dabei auch gerne Rede und Antwort stehen.