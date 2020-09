Wegen eines aufgefallen Fehlers bei der Übermittlung der Briefwahlstimmen, hat sich am Dienstagmittag das Ergebnis für die Ratswahl der Stadt Dinslaken geändert.

Nicht nur das sich die Anzahl der Ratsmitglieder von 66 auf 62 Sitze verkleinert hat - die SPD verliert fünf Wählerstimmen und landet gesamt auf 28,96 Prozent (statt 29,28 %). Sie verliert auch den Direktmandat. Im Wahlkreis der Grundschule Gartenschule gewinnt CDU-Kandidat Phil Brüggemann. Die CDU kommt gesamt auf 22,95 Prozent (statt 22,61 Prozent) und 158 Stimmen mehr.

Nach der neuen Auszählung ist auch bei der UBV ein Plus von 58 Stimmen, sie kommt auf gesamt 12,15 Prozent. Die Grünen ein Plus von 0,05 Prozent - 19,19 Prozent. Auch beider FDP ein Plus von 8 Stimmen, kommt auf 4,18 Prozent, die PARTEI bleibt beim Ergebnis 4,49 Prozent - Plus 13 Stimmen. Die AWG zehn Stimmen weniger, landet bei 2,30 Prozent.

Das sind die Auswirkungen auf die Sitzverteilung im Rat

Der neue Rat der Stadt Dinslaken wir 62 Stadtverordnete zählen. Sitze müssen abgeben: Die SPD einen Sitz weniger - 18 Sitze- Die CDU verliert ebenfalls einen Sitz - 14 Stück. Einen Sitz weniger auch bei der UBV und der AWG. Letzte verliert dadurch auch die Fraktionsstärke.