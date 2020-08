Dinslaken erhält 42.902 Euro, Voerde 25.000 Euro und das

Kreisjugendamt Wesel (zuständig für die Kommunen im Kreis, die über kein eigenes Jugendamt verfügen) 35.541 Euro für die Arbeit mit Kindern. Dies teilte jüngst Charlotte Quik mit.

Auch andere Städte bekommen Fördergelder. Mit dem Programm „kinderstark“ unterstützt das Land die Präventionsarbeit vor Ort in den Kommunen beim Kinderschutz insgesamt mit 14,3 Mio. Euro. Das sind deutlich mehr Mittel als in der Vergangenheit. Ziel ist es, Kinder zu schützen und zu stärken, die in einem schwierigen familiären oder sozialen Umfeld aufwachsen.

Dazu erklärt die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik: „Wir wollen Kinder schützen und ihnen die besten Aufstiegschancen ermöglichen, unabhängig von ihrer Herkunft und dem sozialen Hintergrund der Eltern. Mit dem Programm ,kinderstark‘ unterstützt die NRW-Koalition aus CDU und FDP unsere Kommunen dabei. Das Land fördert gezielt Netzwerke vor Ort, die vom Kind aus denken und unsere Kleinen und Kleinsten schützen und stärken. Dazu gehören unter anderem niederschwellige Angebote wie beispielsweise Kommunale Familienbüros und Familienzentren. Ich freue mich, dass wir hier im Kreis Wesel vom Förderprogramm des Landes profitieren können. Mit rund 280.000 Euro wollen wir die Akteure vor Ort zusammenbringen, um den Kinderschutz und die Chancen für Kinder und Jugendliche bei uns weiter zu verbessern. Damit hält die NRW-Koalition ein weiteres Versprechen aus dem Koalitionsvertrag. Starke Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft. Mit diesem Programm geben wir unseren Familien, Kindern und Jugendlichen eine passgenaue Unterstützung.“

Hintergrund:

Die finanzielle Unterstützung der Kommunen wird durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen bereitgestellt. Anträge können bei den Landesjugendämtern gestellt werden. Das Land begleitet und berät die Kommunen bei der Umsetzung durch das Institut für soziale Arbeit in Münster.

Mehr unter www.kinderstark.nrw