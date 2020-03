Wir schreiben heute das Jahr 2020.

Bereits seit März 2018 werden, mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Wesel, Visionen für das Leben im Jahr 2030 diskutiert.

In mitten der aktuellen Lage scheint alles Weitere unterzugehen, was aufgrund der Einschränkungen normal scheint.

Trotz oder gerade deswegen planen die Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Wesel die Abschlussveranstaltung „Zurück in die Zukunft“, um die bisher erarbeiteten Vision für ein Zusammenleben im Jahr 2030 einem Realitätscheck zu unterziehen und diesen Auftrag an die zuständigen politischen Vertretungen weiterzugeben.

Im Anschluss an die große Auftaktveranstaltung, die durch Sabine Heinrich beeindruckend moderiert wurde, folgten fünf Veranstaltungen auf kommunaler Ebene. In diesen wurden für die 5 Lebensbereiche Arbeit, Wohnen und Mobilität, Geld, gesellschaftliche Beteiligung, Gesundheit und Pflege, spannende Utopien entwickelt.

In der Abschlussveranstaltung am 18.06.2020, unterziehen Expertinnen diese einem Realitätsscheck. Anschließend wird gemeinsam diskutiert, was notwendig ist, um diese „Utopien“ im Jahr 2030 wahr werden zu lassen.

Ziel ist es Forderungen zu entwickeln, die anschließend an die zuständigen politischen Vertretungen weitergeben werden.

„Zurück in die Zukunft - Realitätscheck

Wie wollen Frauen und Männer im Jahr 2030 im Kreis Wesel leben?“



Der Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Wesel lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger des Kreises Wesel ein, um mit diesem, als Querschnitt der Gesellschaft, die erarbeiteten „Utopien“ auf Realisierbarkeit zu überprüfen.

Am Donnerstag, den 18.06.2020 von 18.30 – 22.00 Uhr

Im Ledigenheim, Stollenstrasse 1 in Dinslaken

Anmeldung & Ankommen: 18.00 bis 18.30 Uhr

In der Pause steht ein Fingerfood-Buffet bereit.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter Tel. 02064-66469 oder per Mail zukunftskonferenz@kreis-wesel.de ist erforderlich.