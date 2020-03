176 bestätigte Infektionen im Kreis Wesel, 21 in Dinslaken, 18 in Hünxe, 14 in Voerde meldet die Pressestelle des Kreises Wesel am heutigen Tag. Das sind 12 mehr der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) als im Vergleich zum Dienstag, 12 Uhr, mit 164 Fällen.

24 Stunden zuvor waren es am Montag 146 Fälle.

Somit scheint die Steigerung geringer zu sein.

Todesfälle kamen zum Glück auch keine weiteren hinzu.

Die erforderlichen Maßnahmen werden seitens des Fachdienstes Gesundheitswesen des Kreises Wesel eingeleitet, insbesondere werden die Kontaktpersonen ermittelt und informiert.

Bürgerinnen und Bürger wenden sich an die



Hotline des Kreises Wesel unter 0281/207-4060

.