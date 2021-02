Auch in Corona-Zeiten können sich interessierte Bürger über Energieeffizienzthemen informieren. Hierzu schlagen das Klimaschutzmanagement der Stadt Voerde und die Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW im Kreis Wesel nun digitale Wege ein.

In Kooperation mit der VHS Dinslaken-Voerde-Hünxe vermittelt Energieberater Akke Wilmes in seinen Online-Vorträgen praxisnahes Wissen rund um die Themen Energie sparen, Sanieren und Bauen, Förderung sowie Erneuerbare Energien. Los geht´s am Mittwoch, 24. Februar, um 18.30 Uhr mit "Alte Heizung, CO2-Steuer und was jetzt?" (Kurs-Nr. 21110406). Am Mittwoch, 10. März, um 18.30 Uhr beschäftigt sich Akke Wilmes mit dem Thema "Smart Home" (Kurs-Nr. 21110407) und einen Monat später, am Mittwoch, 21. April, ebenfalls um 18.30 Uhr mit dem Thema "Das klimarobuste Haus" (Kurs-Nr. 21110408). Das letzte Thema im ersten Halbjahr heißt "Energie von der Sonne für Alle" (Kurs-Nr. 21110409) und wird am Mittwoch, 5. Mai, um 18.30 Uhr vorgestellt.

Teilnahme kostenlos

Eine Teilnahme ist kostenlos möglich. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung unter www.vhs-dinslaken.de erforderlich. Alternativ können sich Interessierte auch direkt beim Voerder Klimaschutzmanager Simon Bielinski anmelden (E-Mail simon.bielinski@voerde.de, Tel.: 02855/80512).

Individuelle Energieberatung der VZ-Energieberatung

Neben Vorträgen bietet die Verbraucherzentrale NRW seit 2017 eine kostenlose Einstiegs-Energieberatung im Voerder Rathaus an, um das eigene Projekt mit Expertenwissen zu unterstützen. Dieses Angebot ist in der aktuellen Situation auch telefonisch oder per Video-Chat verfügbar. Unter 0211/33996555 können bei der Hotline in Düsseldorf (Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr) Termine mit Akke Wilmes und seinen Kollegen gebucht werden. Dies ist natürlich auch per E-Mail möglich unter wesel.energie@verbraucherzentrale.nrw.